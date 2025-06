El director original de 'Los Cuatro Fantásticos' explica por qué abandonó el proyecto de Marvel Studios

Ahora que Los Cuatro Fantásticos se está acercando de manera inminente a su estreno este verano, el director original que se había planteado para el proyecto de Marvel Studios ha explicado por qué decidió abandonarlo. Tras su paso por WandaVision, Matt Shakman se ha ocupado del reinicio de la Primera Familia Marvel en el UCM, ya que fue elegido como el director de Los Cuatro Fantásticos que marcará el comienzo de la Fase 6.

A pesar de esto, el plan original era contar con Jon Watts. Sin embargo, Jon Watts, quien había dirigido la trilogía de Spider-Man de Tom Holland, abandonó la película en 2022. Esto suponía un problema importante para la franquicia que se terminó solucionando colocando a Matt Shakman en ese mismo puesto poco tiempo después.

El relevo inesperado en 'Los Cuatro Fantásticos'

Durante el panel reciente en el Mediterrane Film Festival, Jon Watts habló con franqueza sobre su salida de Los Cuatro Fantásticos. Lo cierto es que tras trabajar en Spider-Man: No Way Home, en plena pandemia de coronavirus, Jon Watts admitió que no se sentía el cineasta ideal para traer de vuelta a los 4 Fantásticos en la gran pantalla:

"La tensión emocional de tener que cumplir con todos esos protocolos de la COVID-19, a la vez que intentabas crear algo creativo y te asegurabas de que todo el reparto y el equipo estuvieran a salvo, fue muy difícil", explicaba Jon Watts en relación a su marcha del proyecto.

Pero también explicó que se trataba de una sensación personal: "Con el coronavirus y el hecho de hacer una película tan grande, sabía que no tenía lo necesario para hacerla genial". Teniendo en cuenta los efectos que tuvo la pandemia en la industria, es comprensible la postura de Jon Watts cuando se sinceró de lo agotado que estaba tras hacer Spider-Man: No Way Home. El hecho de asumir la responsabilidad de la Primera Familia de Marvel es algo más fácil de decir que de hacer.

Lo bueno de que Jon Watts también abandonara la película de los 4 Fantásticos es que deja la puerta abierta para que pueda hacerse cargo de otra propiedad de Marvel. A solo un mes del estreno de Los Cuatro Fantásticos en cines, el público pronto podrá conocer la versión de la Primera Familia de Marvel en el UCM.