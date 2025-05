Un creador de contenido argentino expone la verdad detrás de TheGrefg: "No nos conocía, no nos había visto en su vida"

Aunque en el inicio de la creación de contenido, cuando la principal temática eran los videojuegos, esta profesión no era demasiado popular, lo cierto es que a día de hoy cualquier usuario conocido que se gane la vida de esta manera tiene que convivir con la fama.

Esta, muchas veces, llega con estereotipos de todas las personas que te ven y que por compartir una parte de su día contigo piensan, de forma equivocada, que te conocen.

Es por eso quesiempre es importante escuchar los testimonios de las personas que sí los conocen realmente, como ha sucedido en uno de los últimos vídeos de Nil Ojeda en su serie 21 días en el que el argentino Coscu ha hablado de TheGrefg.

Entre todos los creadores han llegado a la conclusión de que en redes se ataca mucho al murciano porque igual no tiene tan buena imagen como otros, pero que es mucho mejor persona precisamente que esos otros.

Coscu revela como TheGrefg ayudaba a los creadores sudamericanos: “Nos hosteaba con 100.000 personas”

Nil y su grupo visitaron al streamer argentino en su casa y estuvieron hablando de varios temas hasta que, por casualidad, salió el nombre de TheGrefg que dio lugar a que Coscu revelase esta historia desconocida para muchos.

El creador de contenido comenzó asegurando que, para él, los españoles en general no son generosos con el resto de la comunidad, dando pie a que Grefg es una de las excepciones.

“No nos conocía, estábamos en Mixer, que fue la primera plataforma que hizo una apuesta. TheGrefg no nos conocía y nos hosteaba a nosotros los sudamericanos con 100.000 personas, como si nada. Nos tiraba el host como, voy a ayudarlos”, aseguró Coscu.

La repercusión de este gesto no era solo ayudar a que la gente los conociese, como bien explicó el argentino, sino que también tenía unas consecuencias económicas: “Cada host de 100.000, a un sudamericano le generaba más de 30.000 dólares”.