La décima generación de Pokémon puede haber dado una gran pista de su propuesta jugable

El paso del tiempo ha convertido a la franquicia de Pokémon en una de las más queridas que hay en el mundo, no es para menos, puesto que desde que se lanzó por primera vez, esto ha sido todo un fenómeno que no ha pasado desapercibido. Ahora, los jugadores ya están deseando ver qué les puede ofrecer la décima generación y si bien todavía no hay noticias al respecto, las primeras especulaciones llegan para descubrir algunas de sus nuevas mecánicas jugables. Presta mucha atención, porque puede que esta nueva propuesta te lleve hasta el archipiélago de las Cícladas.

Por supuesto, cabe destacar que esto todavía no es información oficial, así que tendrás que cogerlo con pinzas, puesto que todo podría cambiar en cualquier momento. En esta ocasión ha sido Centro Leaks, conocido filtrador de la franquicia Pokémon el que ha ofrecido estos datos. Esta entrega tiene previsto su lanzamiento para el próximo año y tal y como puedes esperar, solamente estará disponible en Nintendo Switch 2, por lo que los usuarios de la consola actual de la gran N tendrán que cambiar de generación si quieren disfrutar de esta nueva etapa en la franquicia.

Parece que por lo que se conoce hasta ahora, el nuevo Leyendas Pokémon Z-A sería el último juego de la saga en aparecer en la actual consola de Switch. Pero quién sabe, siempre hay lugar para las sorpresas y tal vez Nintendo sorprenda a todos los usuarios que no tienen pensado cambiar de plataforma en los próximos años. Pese a toda la polémica que envolvió a los juegos de Switch 2 por el precio de los juegos, la consola ya lleva un número de reservas realmente increíble.

Pokémon está más vivo que nunca gracias a sus juegos

No es ningún secreto que los juegos de Pokémon han conseguido cautivar a millones de personas y por supuesto, no todos ellos son de pago. Actualmente puedes disfrutar de Pokémon GO e incluso de Pokémon TCG Pocket, el gran fenómeno de este año 2025. Ambos títulos están disponibles en tus dispositivos móviles y son completamente gratuitos, de hecho, TCG Pocket está a punto de recibir una nueva expansión: Guardianes Celestiales. Esta viene dispuesta a cambiar el meta del juego por completo.

Si eres uno de los amantes de esta franquicia, estás de enhorabuena. Por muchos años que pasen, una cosa está clara, Pokémon todavía tiene muchas aventuras que ofrecerte y no solo con la próxima décima generación, la cual no se puede negar que es una de las más esperadas de los últimos años, sino también con los juegos actuales que están dando la vuelta al mundo.