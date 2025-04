Pokémon TCG Pocket anuncia su nueva expansión de cartas con novedades increíbles

La nueva expansión para el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon TCG Pocket se titula Guardianes Celestiales, estará disponible en todo el mundo a partir del próximo día 30 de abril. Además, también podrás disfrutar de un nuevo evento botín y de misiones especiales. Prepárate, porque en Guardianes Celestiales podrás encontrar a muchos de los Pokémon emblemáticos de los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna, divididos en dos nuevos sobres de mejora que tienen como protagonistas a los Pokémon legendarios Solgaleo y Lunala.

Sin embargo, eso no es todo, puesto que a partir del miércoles 30 de abril y hasta el martes día 13 de mayo, también tendrás la oportunidad de participar en partidas individuales para obtener nuevas cartas de promoción, incluido una de Rayquaza EX. Además, si completas las misiones especiales, tendrás la oportunidad de hacerte con otra carta de promoción de Rayquaza EX la cual es completamente diferente y por supuesto, también con nuevos accesorios y recompensas adicionales. Desde luego, Pokémon TCG Pocket viene dispuesto a traer una gran cantidad de contenido nuevo para que tus partidas y tus colecciones sean todavía más increíbles.

Como has podido ver en el nuevo tráiler de la expansión Guardianes Celestiales, las nuevas cartas también traen consigo habilidades que podrían cambiar el meta actual de una forma más que notable. Sobre todo gracias a la llegada del Caramelo Raro, lo cual te permitirá evolucionar a un Pokémon básico a su fase 2 sin tener que pasar por la primera. Parece que habrá una gran cantidad de nuevos mazos que podrían volverse los más fuertes del juego, como por ejemplo, el de Charizard.

Los jugadores de Pokémon TCG Pocket quieren más mejoras

Parece que la llegada de nuevo contenido no es suficiente para que los usuarios más exigentes estén completamente satisfechos con lo que puede ofrecer el título. De hecho, algunos piden varios cambios en la apertura de sobres, sobre todo al tratarse de las nuevas expansiones, ya que los jugadores quieren que el último sobre que sale para abrir sea el que ellos eligieron, y no el más nuevo. Si bien se tarda poco en seleccionar el sobre, es cierto que esta sería una medida que podría facilitar las cosas y ahorrar un poco de tiempo a la mayoría de jugadores.

Lo que está claro es que ahora, a partir del día 30 de abril, los usuarios podrán disfrutar de la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket y así coleccionar más de 200 cartas completamente nuevas. Prepárate para nuevos Pokémon increíblemente fuertes, cartas con un arte impresionante y por supuesto, nuevas habilidades que vienen dispuestas a cambiar por completo las partidas. Desde luego, este juego de dispositivos móviles todavía tiene mucho que ofrecer a todas aquellas personas que pasan cientos de horas con su contenido.