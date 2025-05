DjMaRiiO, tras su primer entrenamiento de boxeo junto a TheGrefg, habla de participar en La Velada: "Sí me veo"

Aunque todavía quedan algunas semanas para que se celebre La Velada Del Año, lo cierto es que el hecho de que ya estén disponibles las entradas para el evento ha conseguido que todos empiecen a esperar la fecha con más atención, estando también muy pendientes de la preparación que están siguiendo los participantes.

Uno de los creadores de contenido que más está centrando las miradas es TheGrefg, que recientemente fue víctima de un fraude con IA que plagió su voz y su imagen para un anuncio. El murciano compartió en el día de ayer un vídeo entrenando junto a DjMaRiiO y, además de enfrentarse al youtuber y a un boxeador con batallas oficiales, terminó consiguiendo algo más complicado.

Aunque Mario siempre ha asegurado que no se ve participando en una Velada, después del día con Grefg cambió un poco de opinión, abriendo las puertas a que, en el futuro, le veamos participando en el evento de Ibai, quien por otro lado cada año le ha invitado.

DjMaRiiO reconoce que ahora sí se ve peleando en una Velada del Año

La cuenta Terreno Viral ha sido la encargada de recoger las declaraciones del creador de contenido en el vídeo de TheGrefg. El de Móstoles comenzó el día explicando que aunque Ibai siempre le propone pelear él nunca acepta porque no es algo que le llame la atención o le apetezca, pero su respuesta fue muy diferente unas horas después.

El streamer vivió lo que es subirse a un ring, hacer un sparring e incluso enfundarse los guantes de boxeo, y parece que esta experiencia y ver también a otros disfrutar de este deporte le ha ayudado a cambiar un poco su manera de ver las cosas, o al menos así lo aseguró al final de vídeo junto a Omar Montes y TheGrefg.

“Después de haber hecho lo de hoy sí me veo. Me ha gustado, me ha gustado”, respondió DjMaRiiO al murciano después de que este se interesase por las sensaciones del youtuber después de su primera toma de contacto con el boxeo.

Lo que es seguro es que Ibai habrá tomado buena nota de estas palabras del creador de contenido y que el año que viene intentará, por sexta vez, contar con él para su evento.