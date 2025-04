El enfado TheGrefg por el uso de IA para replicar su voz en el anuncio de un casino: "Espero que os deis cuenta de que no soy yo"

A pesar de que TheGrefg ha pasado los últimos días en Colombia, donde se ha citado con Westcol y han tenido una discusión que casi llega a las manos, ni siquiera en los días previos ni durante el viaje se ha librado de estar envuelto en alguna que otra polémica.

Antes de cruzar el charco ya tuvo que aclarar su vinculación con Frank Cuesta y la donación que le realizó y tuvo un enfrentamiento con un canal de televisión, pero en las últimas horas ha compartido nueva información sobre un anuncio de un juego de azar en el que se ha usado su imagen y su voz.

Por medio de la IA se ha replicado su tono y se ha utilizado un vídeo escogido a conveniencia para que pareciese que el murciano estaba patrocinando un juego “con el que ganar dinero real”.

La estafa en la que han utilizado la imagen de TheGrefg

El creador de contenido ha compartido el vídeo que ha recogido Javi Oliveira para advertir a todos algo que parece bastante evidente viendo la poca calidad de vídeo: que él no ha tenido nada que ver con esta propaganda.

“Chavales, mirad lo que me acaban de enviar, que puta mierda. Yo espero que muchos de vosotros, si os salta este anuncio os daréis cuenta de que no soy yo, que es la IA y que es una basura, pero lo pongo por aquí por si acaso”, explicó el creador de contenido, dejando claro que él no tiene ninguna vinculación con este juego de azar.

Lo cierto es que viendo el vídeo no es difícil darse cuenta de que la voz, aunque es muy similar a la de TheGrefg, no tiene un tono de voz lógico ni similar al de una persona que está hablando de verdad, al igual que los gestos que “hace” el streamer en los momentos en los que aparece su rostro.

El propio creador de contenido se ha burlado de que hayan intentado utilizar su imagen de una manera tan cutre. Por suerte, la mala réplica ha simplificado que Grefg pueda aclarar sin ningún tipo de duda que él no es el del anuncio, pero quien sabe si en unos años será imposible distinguir este tipo de publicidades de las reales.