ElXokas reconoce que no descarta cambiarse a Kick: "A mí Twitch no me da nada"

Desde que en el mundo de la creación de contenido la forma de entretener haciendo directos se convirtió en la favorita para muchos usuarios y para aquellos que les siguen, hubo una plataforma que pasó a ser el hogar de los streamers.

Como no podía ser de otra manera, nos estamos refiriendo a Twitch. Allí personas como Ibai o ElXokas se hicieron un nombre y llegaron a lo más alto, pero ahora el propio gallego parece estar dispuesto a sumarse a la corriente del cambio de web.

Desde que emergió Kick, pagando mucho más dinero a los que retransmiten allí, no han sido pocos los que han cambiado la plataforma morada por la verde. En su último directo, Xokas reconoció que este movimiento es algo que él tampoco descarta, hablando un poco sobre su futuro.

ElXokas explica que si se fuese a Kick querría hacer multistream

La cuenta Twitchparida ha sido la encargada de recoger las palabras del creador de contenido, que empezó hablando de la posibilidad de firmar un contrato con Kick: “Yo no estoy seguro de que me mudase solamente a Kick. [...] Yo no querría dejar Twitch”.

A pesar de reconocer que le tiene bastante cariño a la plataforma morada por ser el lugar en el que ha triunfado, tampoco tuvo problemas en recalcar que a él no le ha aportado nada, defendiendo que ha triunfado por su talento y no por el lugar en el que ha desarrollado su trabajo.

Además, Xokas reveló que recientemente ha mantenido conversaciones con Kick y que la oferta que le han realizado es realmente buena, aunque parece que sigue habiendo algo que no le convence, sobre todo porque está haciendo muy pocos directos y no está por la labor de ponerse ahora a realizar cambios, según él mismo explicó.

Aun así, ElXokas ha seguido dejando la puerta abierta al cambio: “No lo descarto eh, no descarto en un futuro hacerlo, porque, al fin y al cabo, a mí Twitch no me da nada”.