TheGrefg anuncia las fechas de su viaje a Colombia y avisa a Westcol: "Ve reservando las fechas"

Aunque es innegable que la cabeza de TheGrefg está ahora mismo centrada en su combate en La Velada del Año contra Westcol, quien ha presumido de velocidad en su último vídeo; también es cierto que el murciano tiene abierto otro gran proyecto.

Después de anunciar que tras 6 años abandonará la casa del Escuadrón Salchichón, Grefg ha dado una noticia más positiva a sus seguidores: ya tiene fechas para su visita a Colombia.

El creador de contenido está viajando alrededor del mundo como parte de su especial 20 millones de suscriptores en YouTube y su siguiente destino será el país de su rival en el evento de Ibai. TheGrefg ha tenido esto en cuenta y ya ha avisado a Westcol para que se reserve esas fechas para hacer algo juntos.

TheGrefg viajará a Colombia en la segunda quincena de abril

El creador de contenido estaba enseñándole a sus seguidores todos los frentes que tiene abiertos para un futuro inmediato, destacando, como no podía ser de otra manera, su viaje a Colombia después de haber visitado Jordania como último destino.

Aunque parece que TheGrefg no sabe con exactitud qué día será el que cogerá el vuelo de ida y cuándo volverá del país cafetero, sí compartió como ventana la segunda quincena del mes de abril, concretamente la semana que va del 21 al 27.

Enseñando esto, se dio cuenta de que entonces su cumpleaños, el 24 de abril, lo tendrá que celebrar en Colombia, aunque no pareció importarle: “Mi idea es ir por esta semana en Colombia y aún no sé cuánto tiempo me voy a quedar”.

Lo que sí tuvo claro es a quién va a querer ver en el país latinoamericano: “Westcol, ve reservando las fechas hermanito. La semana del 21 tienes un compañero colombiano. La semana del 21 tienes a alguien allí”.

El creador de contenido, que continúa teniendo un ojo morado, demostró así que el pique que tienen ambos se queda solo en el combate y que no tienen ningún problema personal a pesar de haber llegado incluso a apostarse cada uno una figura de miles de euros en su pelea.