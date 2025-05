Esta curiosa aparición de Deadpool en el UCM lo hace imprescindible en 'Vengadores: Doomsday'

La primera aparición de Deadpool en Marvel Studios tras Deadpool y Lobezno hace aún más importante que el antihéroe haga acto de presencia en cualquiera de las dos próximas películas de los Vengadores. Lo cierto es que la franquicia de Marvel Studios ha estado sin muchos nombres importantes durante varios años, con figuras como los X-Men y los 4 Fantásticos apenas comenzando a tomar protagonismo en la saga.

Esto también aplica a Deadpool, ya que Wade Wilson solo llegó al UCM a través de la idea del multiverso en el éxito más reciente de Marvel Studios: Deadpool y Lobezno. Sin embargo, esta no es la última vez que Deadpool ha aparecido en una película del UCM, ya que el personaje hizo otro cameo sorpresa en otra producción poco después.

Un punto de inflexión en el UCM

Dicho esto, la naturaleza de esta escena solo hace énfasis en por qué Deadpool necesita tener una aparición más importante en la Saga del Multiverso. Esto se debe a que su historia en Deadpool y Lobezno se vincula con la idea de que él y la nueva variante de Lobezno aparezcan en las siguientes películas de los Vengadores.

Dado que es una serie que se centra en universos alternativos que imaginan escenarios imposibles en el UCM, no sorprende que Deadpool tenga cabida en la producción de What If...? que se encuentra en Disney+. Lo que sí puede causar cierta impresión es cómo se desarrolla el cameo. Es cierto que este momento supone tan solo una mirada fugaz, por lo que resultaría un poco chocante que fuera la única otra aparición de Deadpool en el UCM.

Después de todo, la idea de un eje multiversal en las dos próximas películas de los Vengadores parece coincidir con la idea del regreso de Deadpooly Lobezno en el UCM. De igual manera, un conflicto multiversal obligaría al carismático dúo a tomar la iniciativa para intentar asegurar que su universo no sea destruido. Esto tiene especial sentido en Vengadores: Secret Wars, ya que se inspira en historias de cómics que involucran incursiones con catastróficas consecuencias.