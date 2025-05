Uno de los mejores actores de Marvel Studios considera su regreso al UCM, pero la situación es compleja

Uno de los actores originales de Ant-Man ha revelado si podría considerar volver a las películas de Marvel Studios en algún momento. Desde que se produjo el inicio de la Saga del Multiverso, Marvel Studios se ha centrado en introducir nuevos personajes a la línea de tiempo del UCM, así como en expandir la trayectoria de algunos de los que ya existían y que no habían tenido tanto tiempo para brillar.

A pesar de ello, llega un momento en que algunos personajes terminan su etapa en Marvel Studios. En este sentido, uno de los mejores actores de Marvel Studios considera que su tiempo en las películas protagonizadas por los Vengadores ha llegado a su fin.

La experiencia de Michael Douglas en el UCM

En una entrevista con Deadline, Michael Douglas, quien ha estado en la franquicia del UCM desde la primera película de Ant-Man interpretando el papel de Hank Pym, habló sobre este escenario. El actor explicó si existía la posibilidad de que quisiera hacer otra película de Marvel Studios. Sin embargo, parece que Michael Douglas ha terminado en el UCM, ya que su respuesta no parece dar lugar a equívoco posible:

"No lo creo. Viví la experiencia y me emocionaba hacerlo. Nunca había hecho una película con pantalla verde. Hice El método Kominsky porque quería trabajar con Chuck Lorre y probar algo de comedia. Pero estoy disfrutando de mi descanso y de mi vida. Fue abrumador dirigir la productora y actuar al mismo tiempo".

También es fundamental tener en cuenta que Quantumania no dejó ninguna pregunta sin responder sobre Hank Pym, lo que podría ser otra razón por la que Michael Douglas no vea la necesidad de regresar al UCM a corto plazo. Sin embargo, a juzgar por la respuesta de Michael Douglas, no parece estar en contra completamente a la idea de regresar. Todo podría depender de si Marvel Studios encuentra una historia que le interese lo suficiente como para volver.

Es cierto que sería triste no ver a Hank Pym al menos una última vez antes del final de la Saga del Multiverso, pero la verdad es que es perfectamente comprensible. La realidad es que no se le ve preocupado por hacer otra película del UCM pronto, así que el destino del personaje podría estar sellado para siempre.