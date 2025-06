Para mí, esta joya medieval se come a ‘Juego de Tronos’ en historia y atmósfera

AunqueJuego de Tronos marcó un antes y un después en las series de fantasía medieval, es innegable que las últimas temporadas de la serie, especialmente su final, no terminó de contentar a todos los espectadores, que acabaron bastante desencantados. Para muchos en esta recta final la fantasía se comió al poder narrativo que había caracterizado la serie, esperando algo con más trasfondo. Ahí es donde entra una producción que, sin tanto ruido, ha sabido construirse una identidad propia y ofrecer una visión compleja del poder, la guerra y la lealtad.

La serie de la que hablamos brilla por méritos propios, manteniendo al margen los clichés de la fantasía para aportar realismo a una reconstrucción cruda de la historia medieval británica. Una joya que ha ido ganando seguidores gracias a su capacidad para combinar acción y drama con una ambientación fiel a la historia.

Una saga medieval que mezcla historia real con drama épico

The Last Kingdom, basada en las novelas de Bernard Cornwell, es una de esas series que sorprenden por su solidez. Esta nos lleva al siglo IX, cuando los distintos reinos que más tarde formarían Inglaterra todavía luchaban por sobrevivir frente a las invasiones vikingas. En medio del conflicto, seguimos a Uhtred, un noble sajón criado por daneses que vive atrapado entre dos mundos. Su situación personal y la tensión que provoca en su vida es el hilo conductor de una historia que se muestra cargada de conflictos, traiciones y alianzas rotas.

La serie destaca por su tratamiento realista del periodo, incluyendo batallas violentas y directas, personajes que evolucionan según los hechos a los que se van enfrentando y un tono sobrio que evita el espectáculo barato. Aunque en esta producción no hay magia, dragones ni profecías, sí consigue recordar a lo mejor de Juego de Tronos con una lucha constante por el poder y con su facilidad para terminar con la vida de los personajes principales si así lo necesita la historia.

The Last Kingdom está disponible en Netflix y cuenta con cinco temporadas, además de una película final titulada Seven Kings Must Die que cierra la historia. Es la opción perfecta si buscas una serie medieval más cercana a la historia real, con un protagonista que termina haciéndose querer y una narrativa que no baja el ritmo.