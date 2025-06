Mejor que 'The Last of Us', esta serie supuso una auténtica revolución y la tienes en streaming

Aunque The Last of Us ha sido una de las series más destacadas de los últimos años dentro del género postapocalíptico, es innegable que en su segunda temporada ha perdido mucho fuelle, decepcionando en gran parte a muchos de los fans de la saga. Aun así, es justo decir que su temática no es algo único ni mucho menos. De hecho, años antes ya se había colado en el catálogo de streaming una serie que, sin contar con una superproducción detrás ni con un videojuego como base, logró sorprender a muchos.

Esta serie decide realizar una apuesta bastante diferente a la forma habitual en la que se enfocan los mundos postapocalípticos. Lejos de recrearse en el terror o en la crudeza, busca aportar una mirada más inocente que no renuncia a aportar gravedad a su historia, consiguiendo una combinación única que terminó por ganarse al público. Si buscas algo diferente, más emocional y con elementos mitológicos, es el momento de recuperarla.

Sweet Tooth, un cuento apocalíptico con mucho corazón y criaturas únicas

Sweet Tooth, en español El niño ciervo, está basada en el cómic homónimo de Jeff Lemire. Esta historia nos traslada a un mundo que ha sido arrasado por un virus mortal que ha cambiado por completo la civilización. Por si esto fuese poco, al mismo tiempo, empezaron a nacer niños híbridos, con parte de humanos y parte de animales. Aunque el origen de esta "nueva especie" es desconocido, sin haber ninguna conexión entre ellos y el virus, el hecho de ser diferentes ha provocado que muchos los consideren una amenaza.

Con esto sobre la mesa se nos presenta a Gus, un niño con rasgos de ciervo que se embarca en un viaje para descubrir cuál fue realmente su origen. En esta aventura estará acompañado por un hombre que se convierte en su protector en un mundo lleno de peligros, cazadores y restos de lo que un día fue la humanidad. En este viaje nos encontraremos una narrativa que une la aventura con el drama, la supervivencia con la esperanza y la brutalidad del mundo con la inocencia del joven protagonista.

Una de las grandes virtudes de Sweet Tooth es que consigue un equilibrio increíble entre ser accesible para cualquiera y contar con una gran complejidad. Los momentos duros, tensos, y crudos comparten protagonismo con otros muy humanos y emotivos. Además, su estética híbrida entre lo realista y lo mágico se convierte en una metáfora de los propios niños y le da un aire único frente a otras series más oscuras del mismo género.

Sweet Tooth está disponible en Netflix, cuenta con tres temporadas completas y ya ha cerrado su historia, que, para muchos, se convirtió en una apuesta única por mostrar el apocalipsis desde la ternura y la fantasía.