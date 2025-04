Esta precuela secreta de 'Fast & Furious' regaló a la franquicia uno de sus mejores personajes

Una precuela secreta fue la forma en que la franquicia de Fast & Furious presentó a uno de sus personajes más populares. Esto se relaciona con la compleja cronología de la saga, la cual ha sido difícil de seguir durante bastante tiempo. Y es que algunas de las películas mejor clasificadas de la franquicia, como Fast & Furious 5, ocupan un lugar único en la línea de tiempo de Fast & Furious.

A pesar de ello, cronológicamente, transcurrieron antes de la tercera película estrenada, Tokyo Drift. Una vez que la franquicia llegó a The Fate of the Furious, la línea temporal trascendió por primera vez a Tokyo Drift. Por eso, esta última podría considerarse un punto de inflexión clave de la franquicia. Esto se debe a su importancia en la línea de tiempo, pero también a la introducción de algunos de los mejores personajes.

El misterio de Han Lue en 'Fast & Furious'

Aunque muchos podrían asumir que uno de estos personajes apareció por primera vez en la película estrenada en 2006, en realidad formó parte de una precuela secreta de Fast & Furious que vio la luz cuatro años antes. El personaje en cuestión es Han Lue, que fue interpretado por Sung Kang. Su primera llegada importante se remonta a Tokyo Drift, pero la realidad es que este no es su debut oficial en la franquicia.

Esto se debe a una adaptación que fue planteada por el director de la franquicia, Justin Lin. Antes de trabajar juntos en Fast & Furious, Justin Lin y Sung Kang coincidieron en la película Better Luck Tomorrow, que exploró cómo algunos personajes asiáticos comenzaban a involucrarse en delitos menores.

Aunque Better Luck Tomorrow no tiene como tema central las carreras callejeras, muchos aspectos de los papeles de Sung Kang coinciden. En esa película, Han Lue aparece como un personaje mucho más tranquilo, además de ser un fumador empedernido. Han Lue es representado justo así en Fast & Furious, e incluso Gisele, el personaje de Gal Gadot, afirma que come tantas patatas fritas porque era un exfumador y necesita mantener las manos ocupadas.

Tras su aparición en Fast & Furious: Tokyo Drift se consolidó como uno de los mejores personajes de la franquicia. A pesar de su aparente muerte en Tokyo Drift, regresó en Fast & Furious 5 y 6. De hecho, cuando la franquicia llegó cronológicamente a Tokyo Drift, se reveló sorprendentemente que Han Lue no murió, sino que fingió su muerte. Esto le permitió a Han Lue aparecer en más películas de la franquicia.