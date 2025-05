Si estás suscrito a Amazon Prime, tienes 5 nuevos juegos gratis por tiempo limitado que no te puedes perder

Los juegos gratuitos para PC representan uno de los mayores atractivos para los usuarios que utilizan plataformas como GOG y Epic Games Store, ofreciendo una oportunidad ideal para enriquecer las colecciones de los jugadores que buscan nuevas experiencias. En este sentido, Amazon Prime Gaming se posiciona como un valioso aliado, ya que los usuarios esperan con interés las novedades mensuales que ofrece el servicio. Y ahora hay hasta 5 juegos disponibles en la plataforma para reclamar por tiempo limitado.

ENDLESS Legend Definitive Edition (hasta el 18 de junio)

ENDLESS Legend es el juego de estrategia de fantasía por turnos 4X de Amplitude Studios. Tu planeta natal, Auriga, es inhóspito. Como líder de tu pueblo, es tu deber protegerlos y guiarlos... pero no son los únicos que intentan sobrevivir y prosperar en este planeta. ¿Te recordarán como el explorador que desveló los secretos de Auriga, el magnate que dominó las sutiles artes de la diplomacia y el comercio, o como el belicista cuyo legado estaba escrito en sangre? Tu decides.

Saints Row: Gat out of Hell (hasta el 16 de julio)

Después de las tonterías de viajes espaciales de Saints Row IV, muchos aficionados preguntaron qué podíamos hacer a continuación. ¿La respuesta? Dispara al Diablo en la cara. Juega como Johnny Gat o Kinzie Kensington mientras destrozas el Infierno en una búsqueda para salvar el alma del líder de los Santos. Iconos históricos, viejos amigos, enemigos más antiguos, un arma parlante, un número musical de larga duración y muchas otras artimañas te esperan en el campo de juego de expansión independiente de mundo abierto que es Saints Row: Gat out of Hell.

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition (hasta el 12 de junio)

Wolfenstein II: The New Colossus es la esperada secuela del aclamado Wolfenstein: The New Order, desarrollado por el reconocido estudio MachineGames. Una aventura estimulante que cobra vida por el líder de la industria id Tech 6, Wolfenstein II envía jugadores a EE.UU. controlados por los nazis en una misión para reclutar a los líderes de la resistencia más audaces que quedan. Lucha contra los nazis en lugares icónicos de EE.UU., equipa un arsenal de armas rudas y desata nuevas habilidades para abrirte paso por legiones de soldados nazis en este juego de disparos en primera persona definitivo.

Blood Omen 2: Legacy of Kain (hasta el 18 de junio)

Pasaron 400 años desde que el vampiro Kain condenó al mundo en el Blood Omen original, eligió gobernar el mundo en la maldición en lugar de morir por su salvación. Ahora Kain, que una vez controló la tierra de Nosgoth con sus ejércitos de vampiros, encuentra a sus hermanos asesinados y sus oscuros poderes despojados por una misteriosa figura. Para reclamar su gobierno y lograr su venganza, Kain debe enviar ejércitos de soldados fanáticos y vencer legiones de demonios con el fin de descubrir el siniestro complot que amenaza la tierra que busca conquistar. Blood Omen 2, la segunda entrega de la serie Legacy of Kain, es un juego de acción 3D en tercera persona en el que asumes el papel del vampiro Kain.

Mail Time (hasta el 18 de junio)

Es tu primer día en el trabajo como nuevo Explorador del correo. Equipado con un sombrero en forma de hongo, un paquete lleno de cartas y entusiasmo desenfrenado, es hora de entregar cartas y paquetes a través de Grumblewood Grove. Sus destinatarios esperan ansiosamente la vista de tu sombrero en forma de hongo, ¡así que no esperes más! Corre, salta, deslízate y recorre el bosque para entregar paquetes y alegría a las lindas criaturas que habitan estos bosques. Así es. ¡Es Mail Time!