Este es el elemento clave que hace que las últimas películas de 'Predator' funcionen tan bien

Predator: Badlands fue la segunda película de saga que Dan Trachtenberg dirigió este 2025. Contando también la aclamada Prey, es evidente que el director no solo comprende qué hace del Yautja un personaje tan fascinante, sino también cuánto terreno inexplorado existe dentro de esta franquicia. Con Predator: Badlands arrasando en taquilla, parece probable que Dan Trachtenberg esté lejos de haber terminado en la saga.

Lo más impresionante del éxito de Dan Trachtenberg es que muchos otros cineastas han intentado hacer grandes películas de Predator, pero prácticamente ninguna se acercó siquiera a la esencia del título original. El director no solo la ha igualado en acción y diversión, sino que ha descubierto nuevas facetas del icónico Yautja en lugar de reciclar la fórmula típica que siguen este tipo de continuaciones.

'Prey', 'Killer of Killers' y 'Badlands' tienen un hilo conductor

Aunque la lista de aciertos de Dan Trachtenberg en su filmografía de Predator es larga, existe un rasgo en particular que comparten las tres y que las distingue de las típicas películas de acción y ciencia ficción. Resulta ser una parte increíblemente difícil tanto para el guion como para la dirección, pero de alguna manera Dan Trachtenberg no ha fallado por el momento.

En este sentido, cada una de las películas de Predator que encabezó Dan Trachtenberg consigue un final impecable. Lo cierto es que ha demostrado ser un maestro a la hora de crear una conclusión satisfactoria que no solo funciona bien dentro del contexto de la historia, sino que además está repleta de momentos emocionantes que sirven como broche de oro para la trama.

Aunque los desenlaces de Prey y Predator: Killer of Killers fueron de calidad superior, Predator: Badlands podría haberlos superado a ambos. Al igual que sus predecesoras, este nuevo título que acaba de aterrizar en las salas de los cines guardaba un as bajo la manga. Con una de las secuencias de acción más ingeniosas de los últimos años, (atención, spoilers) Predator: Badlands logró un magnífico desarrollo de personaje al mostrar a Dek formando su propio clan.

Eso condujo a lo que muchos espectadores consideran que es el final más satisfactorio de toda la franquicia. Dek regresa a su planeta natal para enfrentarse a su cruel y despiadado padre, quien parece ser un distinguido cazador y líder de su tribu. Justo después, el personaje principal utiliza las armas y habilidades que adquirió en Genna para enfrentarse a su padre con su recién formado clan de su parte. Además, resultó un desenlace satisfactorio porque dejó al público expectante por ver qué le depara el futuro a Dek. No solo logró un final perfecto, sino que dejó la puerta abierta a una mayor exploración de este universo cinematográfico.