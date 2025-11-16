La gran película de ciencia ficción de 2025 casi terminó siendo un thriller de la Segunda Guerra Mundial

Ahora que Predator: Badlands ya se ha estrenado en salas de cines, se puede asegurar que supone una de las entregas más particulares de la franquicia. Esto se debe a que es un filme en el que Predator se convierte en el héroe. Pero, como reveló el director Dan Trachtenberg en una entrevista, la historia estuvo a punto de ser muy diferente de lo que acabó haciéndose realidad.

De hecho, el reconocido cineasta, que también fue responsable de Prey, imaginó inicialmente a la criatura cazando nazis en la Segunda Guerra Mundial. Dan Trachtenberg explicaba que la idea inicial fue hacer que el Yautja ganara. Es decir, quería que el público apoyara al protagonista. Para ponerlo en práctica, explicó que el largometraje podría estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose a los nazis.

La idea inicial de 'Predator: Badlands' era arriesgada

Pero incluso así, Dan Trachtenberg confesaba que no sabía si se sentiría realmente una película especial. Fue ahí donde ideó que se convirtiese en el protagonista de la propia historia. El objetivo era hacer que el público lo apoyase en su emocionante viaje. Por muy atractivo que pareciese el esbozo inicial, Predator: Badlands comenzó a tomar forma como una aventura de ciencia ficción profundamente atípica.

Por supuesto, esto se debió a que Dek, el guerrero alienígena interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatangi, se convirtió en una especie de "desvalido". Lo que más intrigó al actor protagonista fue lo diferente que era este enfoque en comparación con cualquier otra película de la saga. Creía que tener como personaje principal a un Predator más inferior era una premisa realmente inteligente.

El actor continuó explicando que Dek era “de baja estatura” y “el más pequeño de su familia”, lo que le da a la historia un núcleo emocional raramente visto en las películas de Predator. La idea de la película ambientada en la Segunda Guerra Mundial puede parecer algo descabellada, pero la versión final de Dan Trachtenberg acabó siendo una epopeya conmovedora que convirtió a uno de los mejores cazadores del cine en un héroe inesperado. La película Predator: Badlands ya se encuentra en cines.