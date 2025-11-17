La fórmula de 'Predator: Badlands' puede solucionar el problema de la próxima película de 'Alien vs. Predator'

La próxima película de Alien vs. Predator necesita aprender de varios aspectos clave de Predator: Badlands para corregir los errores de las primeras entregas. Si bien es cierto que Predator: Badlands se centra principalmente en la misma especie que le da nombre, la franquicia de Alien tiene un papel más importante de lo que se insinuó en los tráileres. De hecho, el personaje sintético de Elle Fanning es solo una pequeña parte del impacto de Weyland-Yutani en la historia.

En Predator: Badlands, Weyland-Yutani recorre el planeta Genna en busca de una criatura que pueda usar para mejorar su producción. Esto desemboca en un enfrentamiento contra Dek, quien también tiene como objetivo a la misma criatura. En este sentido, la película muestra la expansión galáctica desmedida de la compañía, estableciendo un enemigo común para muchas especies alienígenas, que incluye a las más icónicas del cine.

Un nuevo enfoque para un cruce más coherente

Aunque es cierto que en Predator: Badlands nunca llegan a enfrentarse, resulta sin duda la mejor película crossover entre ambas franquicias. Tras un estreno récord en taquilla, parece probable una nueva entrega de Alien vs. Predator. Sin embargo, debería emplear la misma fórmula que convirtió a Predator: Badlands en un éxito. Lo cierto es que el filme que se estrenó en 2004 se ha convertido en uno de los más queridos para muchos, pese a su mala recepción por parte de la crítica.

Tan solo consiguió recaudar 177 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo un 21% en Rotten Tomatoes. Su secuela, Requiem, recibió críticas aún más duras con un 12% en la misma plataforma. Mientras tanto, la última entrega de la saga puede presumir de un 85% y una recaudación de casi 80 millones de dólares en su primer fin de semana.

Los números no engañan, ya que se trata del mejor estreno de fin de semana para cualquier película de Predator y está en camino de superar su presupuesto de 105 millones de dólares. Sin embargo, necesitaría superar los 200 millones de dólares para ser considerada un éxito comercial, lo cual podría lograrse si el boca a boca atrae a más público a los cines.

Lo más sorprendente es que resulta ser la primera entrega con un Predator como protagonista. Dek es un personaje carismático, cuya misión de demostrar su valía resulta cercana al público, incluso aunque el poderoso Yautja sea conocido normalmente por cazar y matar seres humanos. Por eso, la buena acogida del público en Predator: Badlands demuestra que la franquicia no necesita centrarse en personajes humanos.

Dado que Dek cuenta con una enorme popularidad tras Predator: Badlands, contar con él para el próximo enfrentamiento alienígena sería la mejor fórmula para garantizar el éxito en los cines. La película no necesitaría añadir humanos innecesarios y podría centrarse en lo que el público quiere ver: una batalla épica entre los asesinos más letales del universo.