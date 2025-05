Final Fantasy VII sigue resolviendo secretos 30 años después

Final Fantasy VII salió a la luz en el año 1997 y en esta entrega has podido ver a uno de los villanos más reconocidos del mundo de los videojuegos: Sefirot, el cual también es uno de los mayores iconos de la franquicia. Este increíble personaje es realmente conocido por su famosa espada, Masamune. Si pensabas que lo sabías todo, ahora ha salido a la luz un nuevo secreto que llevaba oculto durante mucho tiempo. Si eres un fiel seguidor de Final Fantasy, te gustará saber este detalle.

En esta ocasión ha sido Tetsuya Nomura, responsable de diseño del juego original y uno de los máximos responsables de los remakes, quien ha desvelado que la Masamune de Sefirot puede cambiar de tamaño para así adecuarse a las circunstancias del combate. Tal y como ha mostrado Polygon, Tetsuya ha dejado claro que la hoja de la katana puede variar dependiendo de lo que requiera su usuario, desde luego, esto es algo que ha sorprendido a todos los seguidores de la franquicia.

La hoja de la Masamune tiene una cualidad que le permite acortarse o alargarse según necesite. En la recientemente lanzada segunda temporada del arco The First Soldier en Final Fantasy VII Ever Crisis hay una escena en la que la Masamune se alarga por primera vez. Me encantaría que la vierais.