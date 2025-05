El guionista de 'Top Gun: Maverick' revela una solución simple al problema de Green Lantern en el DCEU

Ahora que se avecina la incorporación de Green Lantern al DCEU, el guionista de Top Gun: Maverick, Christopher McQuarrie, ha afirmado que el maltrato que la franquicia le daba al héroe tenía un remedio relativamente sencillo de ejecutar. A pesar de que Guy Gardner va a aparecer tanto en la película de Superman de James Gunn como en la segunda temporada de Peacemaker, el personaje ha sido poco aprovechado en general.

Lo cierto es que las producciones de animación de DC supieron tratar bien a los Green Lantern Corps. Sin embargo, estas curiosas versiones de los policías espaciales han sido casi inexistentes por diversas razones y problemas. Eso parece haber cambiado ahora que James Gunn capitanea el DCEU.

El renacimiento de Green Lantern en el DCEU

En este sentido, el guionista de Top Gun: Maverick, Christopher McQuarrie, propuso una solución a esta serie de problemas. En una entrevista con Josh Horowitz, el guionista habló sobre los rumores de una secuela de Superman y Green Lantern en el antiguo DCEU. También explicó cómo solucionaría los problemas de Green Lantern:

"Green Lantern era lo que me había tocado y es un personaje difícil... El poder es muy desafiante, y creo que lo conseguí. El concepto es que el anillo tiene que recargarse... eso no es un fallo, es una característica. Eso, para mí, resolvió el problema de Green Lantern. Me di cuenta de que no hay que preocuparse por el traje, hay que preocuparse por el personaje".

Según llega a afirmar Christopher McQuarrie, los problemas que tuvo DC con Green Lantern se deben a su apariencia visual y su escala de poderes. El guionista y director tenía intención de suavizarlos, centrándose en los momentos en que el personaje atraviesa una crisis y tiene que lidiar con el hecho de que sus poderes no son ilimitados.

Por desgracia, es probable que la mayor parte de sus ideas nunca se materialicen. Después de todo, la idea que tenía de Green Lantern formaba parte de una propuesta cinematográfica anterior, y el nuevo DCEU convirtió a James Gunn en el principal cerebro creativo. Dicho esto, la representación de Green Lantern en el DCEU podría aprender de este concepto, y hay indicios de que esto podría implementarse en la serie de televisión de Lanterns.