¿Te gustó James Spader en 'The Blacklist'? No te pierdas este clásico thriller financiero que lo consagró

Oliver Stone es un director que nunca ha temido incorporar su perspectiva política en su filmografía. Como ejemplo de esto, Wall Street fue uno de los esfuerzos más ambiciosos de toda su carrera. Oliver Stone supo aprovechar el concepto del consenso público en producciones como Platoon, Born on the Fourth of July o Salvador al plantear la idea de que la participación estadounidense en el conflicto de Vietnam fue un error.

Por otro lado, Wall Street atacó el consumismo desenfrenado y el éxito económico que tuvo la administración de Ronald Reagan, sin olvidarse de mostrar algunas verdades sobre el capitalismo estadounidense. Aunque es una película que cuenta con uno de los mejores repartos que el director reunió nunca, Wall Street también contó con una actuación revelación de James Spader, mucho antes de que se convirtiera en Raymond Reddington en The Blacklist.

Un retrato feroz del capitalismo

Wall Street narra la historia de Bud Fox, un ambicioso corredor de bolsa a quien se le da la oportunidad de trabajar junto a Gordon Gekko. Aunque el protagonista se muestra inicialmente entusiasmado al ver con qué facilidad Gordon Gekko puede navegar por los mercados, se vuelve escéptico sobre el futuro de su trabajo cuando se da cuenta de que su jefe está utilizando medios ilegales para dominar el núcleo financiero de Nueva York.

James Spader coprotagoniza la cinta como el abogado corporativo Roger Barnes, quien acepta pasarle información a Bud Fox para que ambos puedan beneficiarse. El papel de Roger Barnes dentro del sistema de justicia es clave porque le da conocimiento sobre las fluctuaciones que resultan esenciales para aprovechar una ventaja competitiva en el mercado.

El casting de James Spader fue sorprendente, ya que Oliver Stone quería mostrar que la crueldad de la avaricia en Wall Street podía tener múltiples formas. El papel de James Spader es fascinante, ya que muestra cómo incluso un agente promedio de Wall Street podía verse seducido a jugar sucio si se le daba la oportunidad de mejorar su situación económica.

Al final, James Spader conseguiría convertirse en un actor relevante por interpretar personajes muy complejos, incluyendo su mejor papel en The Blacklist. Aunque es emocionante ver que protagoniza una de las mejores series de crimen y espionaje de la televisión, James Spader puede estar orgulloso de haber participado en una película tan icónica que se estrenó en 1987.

La película Wall Street está disponible en Filmin.