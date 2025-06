Hollow Knight: Silksong estaría muy cerca de su lanzamiento, según esta nueva pista

Uno de los videojuegos más esperados del momento, con permiso de GTA 6, es Hollow Knight: Silksong. La secuela de la aventura de Team Cherry lleva años dando bandazos en el calendario del sector, pero parece que 2025 será el año definitivo para recibir este esperado título metroidvania. No obstante, aún no cuenta con una fecha definida para su llegada al mercado, ya que sus responsables no quieren volver a dar un paso en falso en este sentido. Sin embargo, hay nuevas pistas que apuntan a que no habrá que esperar demasiado.

Al menos así se indica desde Asus, que parece haber anticipado un anuncio destinado a un momento más avanzado del año. En una nueva publicación del fabricante en sus redes italianas, aseguran de manera tajante que la nueva consola portátil ASUS ROG Xbox Ally, estará disponible en algún momento por determinar del verano, a pesar de que la ventana inicial que había ofrecido la marca junto a Microsoft era de finales de año. Por lo tanto, durante los tres próximos meses, la consola podría estar disponible en el mercado.

Hollow Knight: Silksong se podrá jugar de lanzamiento en ASUS ROG Xbox Ally

¿Y qué tiene que ver todo esto con Hollow Knight: Silksong? Pues que en el evento de Xbox del Summer Game Fest se afirmó que el título de Team Cherry estaría disponible de lanzamiento en la nueva consola portátil. De este modo, si ASUS ROG Xbox Ally se lanza en julio, agosto o septiembre, Hollow Knight: Silksong estaría disponible antes de esas fechas, por lo que su lanzamiento apunta a ser inminente, de modo que deberían producirse movimientos muy pronto.

Cabe recordar que desde la propia desarrolladora Team Cherry ya se apuntaba a que el título estaría disponible antes de las navidades, por lo que se empieza a estrechar el cerco respecto al lanzamiento de Hollow Knight: Silksong y terminar de una vez por todas con el culebrón de uno de los videojuegos más esperados de los últimos años en el sector del ocio interactivo.