James Cameron estuvo a punto de dirigir 'Wicked' y la rechazó por una curiosa razón 

El reconocido cineasta James Cameron ha confirmado que estuvo a punto de dirigir Wicked unos años antes de que finalmente se estrenasen las adaptaciones de Jon M. Chu. Desde Titanic a Avatar, la mayoría de las películas que conforman la filmografía de James Cameron han sido enormes éxitos. De hecho, él ha sido el responsable detrás de tres de las cuatro películas más taquilleras en la gran pantalla.

Sin embargo, nunca antes había dirigido un musical. Al comentar la importancia que tienen las películas a la hora de sentirse como un evento cinematográfico, James Cameron dio a conocer que estuvo a punto de dirigir la adaptación de Wicked en el cine. Lo más sorprendente es que incluso confirmó que se reunió con Universal Pictures para hablar sobre este tema.

James Cameron y su interés por los musicales

Estas fueron sus declaraciones:

Es el tipo de películas que me gusta ver, como Dune o incluso Wicked. Casi hice Wicked en su momento. Me encanta la historia. Es decir, El Mago de Oz es una de mis películas favoritas. Esto se remonta a hace 15 años. James Cameron, sobre su posible involucración en 'Wicked' hace años

Al final fue una idea que no terminó de cuajar porque James Cameron "no pudo encontrar la canción", pero admitió que todavía estaría abierto a la posibilidad de hacer una película musical. Esto se debe a que su película favorita precisamente se trata de un musical. Lo cierto es que se intentaron hacer varias adaptaciones de Wicked, pero ninguna propuesta llegó a buen término tras la publicación de la novela de Gregory Maguire en 1995 y el estreno posterior del musical de Broadway en 2003.

Dicho esto, J. J. Abrams, Ryan Murphy, James Mangold y Rob Marshall son solo algunos de los nombres que fueron considerados para dirigir Wicked en algún momento. Como ocurre con la mayoría de las películas de James Cameron, Wicked y Wicked: For Good han demostrado ser enormes éxitos de taquilla. La primera entrega recaudó 756 millones de dólares a nivel mundial y la secuela consiguió 226 millones en taquilla en su primer fin de semana de estreno.

Como es lógico, la interpretación de James Cameron de este universo mágico habría sido inevitablemente muy diferente a la que ha acabado materializándose. Pese a contar con una experiencia inigualable en la creación de ambiciosos éxitos de taquilla, la realidad es que habría sido el primer musical cinematográfico de James Cameron. El riesgo era evidente. Por ahora, el director está ocupado escribiendo el guion de la séptima película de Terminator, que es la franquicia de ciencia ficción y acción insignia.