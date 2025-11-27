James Cameron revela cuál es su plan para la franquicia de 'Avatar' si la nueva película se vuelve un fracaso

Como viene siendo habitual en cada nueva entrega de la franquicia, Avatar: Fire and Ash parece destinada a convertirse en un enorme éxito. Sin embargo, James Cameron ha dejado claro que está preparado para concluir la historia de la franquicia de una manera inesperada si la película no rinde de la manera esperada. Pese a lo bien que funcionaron comercialmente muchas de sus películas anteriores, el cineasta sigue "poniéndose nervioso" por cualquier nuevo proyecto en el que esté involucrado.

Por supuesto, esto también incluye Fire and Ash. Más allá de que existe cierta tranquilidad por lo bien que funcionaron en taquilla anteriormente, existen algunos factores que inevitablemente pueden perjudicar a la tercera entrega. Entre muchos otros, estos pueden ser la caída en la asistencia a salas de cine, la menor diferencia entre los estrenos de la franquicia o las dificultades que pueden existir al promocionarla.

James Cameron y la presión de continuar la saga de 'Avatar'

El propio James Cameron ha comentado que está de acuerdo con muchas de estas ideas, revelando que es muy consciente de los desafíos que enfrentan las secuelas de franquicias en lo que relativo a las experiencias cinematográficas que ofrecen. Estas fueron sus palabras:

Secuelas. La gente suele descartar las secuelas. A menos que sea la tercera película de El Señor de los Anillos y quieras ver qué les sucede a todos. En mi opinión, Fire and Ash es esta. Es la culminación de un arco argumental, pero puede que el público no lo vea así. James Cameron, sobre el esperado estreno de la tercera entrega de 'Avatar'

La aclamada El Retorno del Rey que dirigió Peter Jackson fue el final de una trilogía, pero la nueva película de Avatar se encuentra a medio camino de un plan de cinco películas. Sin embargo, el comentario del director supone toda una declaración de intenciones: deja claro que Fire and Ash puede servir como el final de la franquicia si es necesario. Y en cuanto a si está de acuerdo con ese resultado, parece que James Cameron lo tiene asumido.

Al abordar el posible papel de Avatar: Fire and Ash como un punto y final de la franquicia, el director sugiere que se pretenden cerrar casi todos los hilos argumentales principales de Jake Sully, Neytiri y el resto de miembros de su familia. La única parte de la narrativo que puede no tener resolución se podría cerrar con un lanzamiento que ni siquiera llegaría a la gran pantalla. "Si aquí termina, genial", contaba James Cameron. "Hay un hilo abierto. Escribiré un libro".

Otra idea que James Cameron ha considerado durante mucho tiempo es si participará activamente en Avatar 4 y 5 en caso de que Fire and Ash acabe resultando un éxito. Aunque sigue abierto a ceder el testigo a otro director, deja claro que seguirá muy involucrado en cualquier futura cinta de la franquicia. En cuanto a la taquilla, parece improbable que supere a la última secuela, que actualmente se sitúa como la tercera película más taquillera. Los primeros indicios sugieren que no será un éxito rotundo, pero saldremos de dudas en unas semanas. Avatar: Fire and Ash se estrena el próximo 19 de diciembre.