Glinda recibe su propio spin-off que expande la franquicia de 'Wicked', pero no como esperas

Menos de una semana después de que se haya producido el esperado estreno de Wicked: For Good, se ha confirmado que Glinda protagonizará su propio spin-off. Como bien sabrás, el querido personaje es interpretado por Ariana Grande en Wicked y Wicked: For Good, un musical de Jon M. Chu que está en boca de todos. Precisamente, la segunda entrega ha tenido un enorme éxito en su debut en taquilla, recaudando 150 millones de dólares a nivel nacional y 226 millones a nivel mundial.

Ahora, la editorial Harper Collins ha anunciado una novela titulada Galinda: A Charmed Childhood, que proviene del escritor de la obra original, Gregory Maguire. Según se anuncia, el libro se publicará el 29 de septiembre de 2026. Como indica el título, el libro explorará la infancia de Galinda antes de que asistiera a la Universidad Shiz, un momento en el que su vida cambió para siempre después de conocer a Elphaba y cambiara su nombre a Glinda.

Glinda se convierte en protagonista de su propio spin-off literario

La novela también se describe como una especie de "volumen hermano" del superventas Elphie: A Wicked Childhood, un libro que relata la infancia de Elphaba y que también fue escrito por Gregory Maguire. Una de las maneras en que Wicked: For Good transforma el musical de Broadway porque presenta flashbacks de la infancia de Glinda, que muestran que desde pequeña tuvo un profundo deseo de hacer magia y siempre quiso impresionar a los demás.

Estos flashbacks se ampliarán considerablemente con un libro completo dedicado a esa etapa de juventud de Glinda. Una cosa a tener en cuenta es que la historia de Gregory Maguire es anterior al musical de Broadway. La realidad es que se publicó en 1995 y sirvió de inspiración para el musical, con numerosas diferencias de tono y trama entre las dos versiones.

Es importante tener esto en cuenta con respecto al personaje de Glinda, ya que forma parte de la continuidad de las historias publicadas de Gregory Maguire y no del musical ni de las películas de Broadway. Además, el escritor continuó posteriormente este universo escribiendo secuelas como The Wicked Years, Son of a Witch, A Lion Among Men y Out of Oz. Este es un breve extracto de la sinopsis de Galinda: A Charmed Childhood que adelanta el tono que tendrá la esperada novela:

¿Quién era Glinda, la Bruja Buena, antes de descender en su burbuja para saludar a Dorothy? ¿Quién era Glinda antes de convertirse en la atractiva y popular compañera de habitación de Elphaba Thropp en la Universidad Shiz? Bueno, antes de eso, era Galinda. Con "ga". Breve extracto de la sinopsis de 'Galinda: A Charmed Childhood'

Con respecto a la franquicia cinematográfica, se sugiere que una nueva película de Wicked estaría en desarrollo, con conversaciones ya en marcha. Sin embargo, aún no hay nada oficial. Por ello, esta nueva novela es la siguiente historia confirmada para las personas que buscan empaparse de este universo mágico tan interesante. Lo que está claro es que se desarrollará en una continuidad diferente a la del musical y las películas.