James Gunn revela qué Vengador original no quería en sus películas de Marvel Studios: "No lo voy a incluir"

James Gunn ha comenzado a trabajar de manera exclusiva con DC ahora que es el codirector ejecutivo de DC Studios, pero fue su trabajo en la trilogía de Guardianes de la Galaxia lo que impulsó su carrera como cineasta en el género de superhéroes. El visionario director reunió a un grupo de inadaptados que eran ampliamente desconocidos y los convirtió en algunos de los personajes más queridos de las películas de Marvel Studios.

Aunque los Guardianes de la Galaxia aparecieron en diferentes producciones del UCM a modo de crossover, las películas protagonizadas por este carismático equipo fueron en gran medida autoconclusivas. Durante una entrevista con Entertainment Weekly, James Gunn reveló que Marvel Studios le pidió que incluyera a Thor en Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

El estilo de James Gunn en el cine de superhéroes

El motivo se debía a dar cierta continuidad, ya que el equipo apareció en Thor: Love and Thunder. Lo más sorprendente es que el director no tuvo miedo de decir que no. Y es que no dudó en oponerse a la idea de introducir al Dios del Trueno en las películas de los Guardianes de la Galaxia:

"No lo voy a incluir. No quiero que Thor aparezca. No quiero hacer una película con Thor. No entiendo mucho al personaje, pero me encanta ver sus películas y Chris Hemsworth. No sé cómo escribir a ese personaje".

Aunque puede resultar sorprendente saber que se opuso a los deseos de los altos ejecutivos de Marvel Studios que querían meter a Thor en la película, James Gunn siempre ha sido uno de los directores que más libertad creativa ha tenido en el UCM. Y no le faltaba razón, ya que los Guardianes de la Galaxia se sintieron fuera de lugar en el desastre que fue Thor: Love and Thunder.

Por otro lado, James Gunn también ha sido muy transparente durante su liderazgo en el DCEU. Ha destacado por ser inflexible en lo que respecta a que la historia tenga un buen guion antes de avanzar en la producción. Esta estrategia le ha ido bien hasta ahora, pero cada vez se acerca más el momento de ver si su visión de Superman sorprende al público o acaba convirtiéndose en otro fracaso del DCEU.