Una joya de la ciencia ficción con una premisa intrigante: es imprescindible y está en streaming

Dirigida por Andrew Niccol, Gattaca es una película de ciencia ficción pura y dura que, pese a sus años, sigue manteniéndose fresca. El filme narra la historia de Vincent Freeman, una persona que nace natural en un mundo donde la genética es la que manda. Este mundo futurista plantea un dilema moral muy interesante, ya que está dominado por las personas que están diseñadas para ser perfectas.

Y es que Vincent Freeman no acepta la realidad en la que vive. Es por eso que se apropia de la identidad de Jerome, un "válido" con genes ideales para infiltrarse en Gattaca, una corporación espacial. Su meta final queda muy clara desde el principio: conquistar las estrellas. El principal problema es que un meticuloso sistema, con pruebas de ADN y vigilancia constante, lo quiere fuera.

Una película de ciencia ficción muy bien valorada

Estrenada en 1997, Gattaca aborda temas que están a la orden del día y que ya vivimos: la modificación genétic o incluso ese clasismo disfrazado de ciencia. El dilema que plantea la película es si es justo un mundo que funciona bajo estas reglas.

Pese a que Ethan Hawke se mantiene sólido en el papel, no creo que sea el mejor papel de su carrera. El actor interpreta a un Vincent que se siente profundamente humano. En cambio, Jude Law se mete en la piel del Jerome original. Uma Thurman hace de Irene Cassini, un personaje que también parece estar atrapado en la misma espiral que Vincent.

No esperes tampoco una película con un ritmo frenético y acción a raudales, ya que Gattaca tiene un enfoque sumamente filosófico. Precisamente, eso es lo que la hace una propuesta tan única. No necesita tampoco grandes efectos para resultar efectiva, ya que su fuerza está en su capacidad para representar ideas. El sistema no se contempla como un monstruo, sino que surge de la lógica más pura, y eso es lo que más asusta.

Aunque ya tiene sus años, Gattaca hizo la propuesta de un mundo que está lejos de ser una fantasía lejana. Si quieres ver una película de ciencia ficción que consiga hacerte pensar, esta es la opción perfecta. Tiene casi 30 años y su mensaje sigue siendo más importante que nunca: el futuro no es de los perfectos, sino de aquellos que pelean. Gattaca está disponible en Filmin.