Sony anuncia la fecha de estreno oficial de Spider-Man: Beyond The Spider-Verse

Sony finalmente ha revelado cuándo se estrenará Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Una de las franquicias de Marvel que irremediablemente se acerca a su fin es el Spider-Verse. Tras un retraso respecto a su fecha inicial de 2024, Sony está todade estrenar Spider -Man: Beyond the Spider-Verse, ya que el equipo creativo trabaja intensamente en la que se espera que sea la última entrega.

En el evento de CinemaCon, Sony confirmó de manera oficial que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará a los cines el 4 de junio de 2027. Pero las novedades no terminan aquí, ya que Christopher Miller, uno de los principales productores involucrados en la trilogía del Spider-Verse, acudió a X para celebrar la noticia revelando nuevas imágenes oficiales de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse será el cierre definitivo de la trilogía

Dado que el estreno oficial de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse se ha programado para junio de 2027, Sony demuestra tener la confianza suficiente en que habrá finalizado la producción para entonces. Además, teniendo en cuenta el estilo de animación único de las películas de Spider-Verse, la fecha de 2027 es perfecta para asegurar un desarrollo sin prisas.

Sin embargo, aunque los estudios aún no han revelado sus estrenos completos para 2027, Spider-Man: Beyond The Spider-Verse se estrenará solo un mes después de Vengadores: Secret Wars. Como es lógico, Secret Wars supone la mayor competencia de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en los cines. Es cierto que todavía faltan un par de años para su estreno, pero sigue siendo una buena noticia el hecho de ver que Sony ha vuelto a incluir Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en su calendario de estrenos.

Por supuesto, la gran pregunta es saber qué tienen preparado para esta última película, ya que hay muchas maneras en que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse puede culminar la épica saga del Spider-Verse. Con la cuenta atrás ya en marcha, solo el tiempo dirá de qué manera se revelan más detalles de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.