Marvel Studios anuncia el título oficial de Spider-Man 4 en el UCM

La próxima película de Marvel Studios de Spider-Man 4 que va a estar protagonizada por Tom Holland al fin ha recibido un título oficial. Tras un largo tiempo sin recibir apenas nueva información, la próxima entrega del UCM sobre su popular franquicia de Spider-Man ha recibido una importante actualización. El director Destin Daniel Cretton y el protagonista Tom Holland confirmaron que la película lleva el nombre de una etapa conocida en el legado de Peter Parker en Marvel Comics.

Y es que resulta que encaja con lo que el final de Spider-Man: No Way Home sugirió para el futuro de la franquicia cinematográfica. En el evento de CinemaCon, Sony ha revelado que la próxima película de Spider-Man de Tom Holland se llamará Spider-Man: Brand New Day. Según afirmó el propio Tom Holland, la película será un nuevo comienzo para la franquicia tras el final cargado de suspense que dejó la última película.

Spider-Man 4 al fin recibe un título oficial en el UCM

Destin Daniel Cretton también confirmó que la película del UCM está en plena preparación y que el plan es que la próxima película de Spider-Man comience a rodarse en verano. También se confirmó un ligero cambio en la fecha de estreno, ya que Spider-Man: Brand New Day se moverá del 24 de julio de 2026 al 31 de julio de 2026.

Por otro lado, la primera trilogía de Spider-Man de Tom Holland tuvo un tema recurrente en los títulos de las tres películas. Mientras Spider-Man regresaba a Marvel Studios, todas las películas del héroe presentaban variaciones de la palabra Home en sus diferentes títulos. Por eso, la primera conclusión clara que se saca de Spider-Man: Brand New Day es que se rompe esa tendencia, abriendo un nuevo camino para Peter Parker en el UCM.

Asimismo, la otra gran conclusión de la presentación de la película es que la película del UCM podría inspirarse en el cómic homónimo. Tras los eventos de One More Day, que borró el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane Watson por un acuerdo con Mefisto para revivir a la anciana tía May, llegó Brand New Day. Esta historia supuso un reinicio para el héroe de Marvel, aunque no generó tanta emoción como se pensaba.

Al igual que los cómics, Spider-Man: Brand New Day del UCM puede presentar nuevos villanos y personajes secundarios para el Peter Parker de Tom Holland que se desarrolle en el futuro. Es cierto que la conexión puede que no sea la mejor, pero Spider-Man: Brand New Day sí que podría ser el título perfecto para la película. La historia del cómic también hizo que todos olvidaran quién era Spider-Man tras la máscara, así que con el hechizo de Doctor Strange que se vio en No Way Home puede ser el título más apropiado.