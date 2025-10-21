No es 'Juego de Tronos': el final más caótico en televisión ocurrió 21 años antes

Si bien es cierto que el controvertido final de Juego de Tronos tuvo un gran impacto en el legado de la serie, la realidad es que Babylon 5 tuvo un desenlace mucho más caótico. La mayor parte de los episodios de Juego de Tronos fueron considerados obras maestras para cuando llegó la temporada final, por lo que las expectativas eran totales. Sin embargo, la temporada de cierre se sintió apresurada, abandonando el desarrollo de personajes que fue tan clave en el transcurso de la serie.

Aunque es cierto que Babylon 5 se convirtió en una serie de ciencia ficción revolucionaria en su momento, el paso del tiempo ha provocado que esté infravalorada en comparación con las series más modernas que destacan por unos mejores efectos visuales. En este sentido, dado que Juego de Tronos cambió la televisión para siempre, esto podría allanar el camino para un hipotético reinicio de Babylon 5. Este movimiento no solo le haría justicia a la serie, sino que también mejoraría su final.

La serie de ciencia ficción que fue clave en la televisión

Para cuando Juego de Tronos terminó, la serie había superado el material original de George R. R. Martin, por lo que los showrunners tenían la libertad y el presupuesto para llevar la historia tan lejos como quisieran. Sin embargo, las últimas temporadas avanzaron rápido, abandonando las principales tramas y personajes que se habían desarrollado hasta ese momento.

Aunque Babylon 5 solo tuvo cinco temporadas, la historia realmente pareció terminar después de la cuarta, poniendo fin a la Guerra de las Sombras y a la Guerra Civil de la Tierra. Precisamente, esos fueron los momentos más importantes que definieron la serie. Dicho esto, cuando se emitió la quinta temporada, se trató como un epílogo centrado en las consecuencias de estos eventos que cambiaron el mundo.

'Babylon 5' es una serie cuenta con cinco temporadas en total

Si bien introdujo algunos momentos interesantes como el destino final de Londo Mollari, es evidente que tuvo un tono muy diferente con respecto al resto de la serie. De hecho, la última temporada resultó anticlimática e innecesaria. Lo cierto es que J. Michael Straczynski tenía un plan que abarcaba cinco temporadas. Sin embargo, el problema vino porque la serie se vio afectada por cambios de cadena.

A priori, los finales de Juego de Tronos y Babylon 5 tuvieron el mismo problema: intentar concluir una historia compleja en poco tiempo. Sin embargo, la desastrosa última temporada de Babylon 5 no fue realmente culpa del creador, quien se esforzó al máximo para rodar un final adecuado. Esto contrasta enormemente con Juego de Tronos, cuyos creadores estaban ansiosos por desarrollar otros proyectos.