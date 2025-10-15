Este es el mayor intento de George R. R. Martin por conquistar la fantasía antes de su éxito con 'Juego de Tronos'

Sin duda alguna, Canción de Hielo y Fuego es una de las sagas de fantasía más influyentes, pero la realidad es que George R. R. Martin escribió varias novelas antes de Juego de Tronos con un objetivo que era muy similar. Precisamente, existe una que apuntaba a ser su gran oportunidad en el género. Lo que es innegable es que el escritor ha tenido una carrera impresionante tanto en el mundo editorial como en el de la televisión.

En este sentido, el escritor se pronunció sobre esto en un panel de la Comic-Con de Nueva York. En relación a los que fueron sus primeros escritos, George R. R. Martin admitió que su tercera novela no catapultó su carrera como esperaba. El autor explicó que intentaba hacer cosas diferentes con sus primeros títulos, razón por la cual variaban tanto en género y narrativa.

'The Armageddon Rag' fue el inicio de su éxito

Y eso continuó con esta tercera novela, que lo impulsó a pasar a la televisión por un tiempo. Por suerte, regresó a la literatura con los libros de Canción de Hielo y Fuego, que tuvieron al fin el efecto que esperaba. Titulada como The Armageddon Rag, esta fue la primera novela por la que recibió un anticipo de seis cifras. Por supuesto, eso le dio grandes esperanzas sobre cómo impactaría en su futuro.

Publicada en 1983, este sorprendente thriller fantástico rompió las reglas establecidas del género. En él, el experiodista musical Sandy Blair investiga el asesinato de un promotor de una banda de rock, cuyo auge se debe a una banda conocida como Nazgûl. A medida que Sandy avanza en la investigación, las cosas se vuelven cada vez más extrañas. No solo se ve obligado a lidiar con su pasado en la industria musical, sino que también se encuentra frente a lo sobrenatural.

Aunque tenía todo para convertirse en un éxito, George R. R. Martin quedó sorprendido cuando descubrió que "nadie lo compró". Esto fue un duro golpe que tuvo impacto en su carrera como escritor. Este desafortunado giro de los acontecimientos fue lo que le impulsó a escribir para televisión. El dinero que ganó trabajando en televisión le permitió volver a sus libros cuando estaba "cansado de que no se hiciera nada".

Gracias a que tuvo esa oportunidad, George R. R. Martin pudo idear la que acabó siendo su novela revelación: Juego de Tronos. Esta novela cambió la situación por completo del escritor, pero tampoco se convirtió inmediatamente en un bestseller. De hecho, no se volvió un superventas hasta 2011, más de una década después de su publicación y el mismo año en que se estrenó su adaptación en HBO.