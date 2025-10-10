Se confirma el sorprendente regreso de personajes de 'Juego de Tronos' en el nuevo spin-off

Ya es oficial. Los seguidores de Juego de Tronos pueden esperar el regreso de algunas caras conocidas cuando A Knight of the Seven Kingdoms se estrene a principios del año que viene. El enorme éxito de la franquicia de fantasía aseguró que HBO iniciara el desarrollo de múltiples spin-offs, especialmente porque George R. R. Martin ha escrito otros libros ambientados en este universo.

A Knight of the Seven Kingdoms será el segundo spin-off paralelo a Juego de Tronos tras La Casa del Dragón. Se concibe como una precuela que tiene lugar casi un siglo antes de los eventos de la serie principal, con Peter Claffey y Dexter Sol Ansell ocupando los papeles principales de Duncan y Egg, respectivamente.

Un interesante spin-off de 'Juego de Tronos'

Dicho esto, el cocreador de A Knight of the Seven Kingdoms, Ira Parker, reveló que algunos personajes de Juego de Tronos aparecerán en el próximo spin-off. Él aludió precisamente a una aparición del Maestro Aemon, ya que está vivo durante el periodo de tiempo en el que se desarrolla el spin-off. Más tarde, agregó que probablemente habrá otros personajes que se verán y escucharán en esta producción.

Además de algunos nombres conocidos, también contará con la presencia de una familia famosa: la Casa Targaryen. Aunque es cierto que los dragones murieron medio siglo antes de esta historia, los Targaryen aún tienen cierto impacto. Lo cierto es que son esta serie de elementos intrigantes los que hacen que cualquier spin-off merezca la pena ver.

Algunos personajes conocidos son referenciados o aparecen directamente en estas series, incluyendo La Casa del Dragón, centrada principalmente en los antepasados de Daenerys Targaryen. A pesar de que la historia de A Knight of the Seven Kingdoms transcurre antes de la serie original, aún existen muchos personajes de Juego de Tronos que podrían participar activamente en la historia.

Por otro lado, tanto Juego de Tronos como La Casa del Dragón se han enfrentado a críticas por desviarse del material original, así que es posible que una situación similar pueda ocurrir en este spin-off que tanta expectación está causando. El estreno de la serie se espera para enero de 2026.