La jugada maestra de 'Star Wars' fue copiar a Marvel Studios de la mejor manera posible

El proyecto más inesperado de Star Wars acaba de copiar una de las mejores partes de Deadpool y Lobezno, el último gran estreno de Marvel Studios en la gran pantalla. A lo largo de los últimos años, el UCM se ha diversificado enormemente debido a las posibilidades de la Saga del Multiverso. Y, en cierto modo, la línea de tiempo de Star Wars ha hecho lo mismo.

En este sentido, una buena parte de las series de televisión de Star Wars se han alejado de las limitaciones del canon con el objetivo de relatar historias únicas a través de la galaxia. Las que forman parte de Star Wars: Visions son quizás el mejor ejemplo de ello, ya que varios estudios de animación tuvieron la libertad de contar lo que quisieran, independientemente de si se ajustaba al canon o no.

'Star Wars' se inspira en Marvel Studios

Pues bien, parece que las próximas series de Star Wars continuarán esta tendencia. Al menos eso es lo que sugiere un nuevo proyecto estrenado este mismo año. Esta producción siguió el concepto de diversificarse de una forma establecida, tomando aspectos de Star Wars y combinándolos con conceptos más amplios. Lo más curioso es que uno de ellos derivó de la mencionada Deadpool y Lobezno, que tan bien funcionó para Marvel Studios.

Este mismo mes se estrenó Pieces of the Past, una miniserie de cuatro partes que es una secuela de Rebuild The Galaxy, la serie estrenada en 2024. En esta secuela, Sig Greebling recluta aliados para luchar contra Solitus, un nuevo villano del lado oscuro. Solitus se presenta a través del concepto de The Force Hold, una dimensión separada que existe en lo más profundo de la propia Fuerza.

The Force Hold incluye personajes de diversas dimensiones de LEGO Star Wars, así como partes de diferentes mundos de los que Solitus quiere deshacerse. En esencia, The Force Hold es muy similar a El Vacío del UCM. Esta idea se presentó por primera vez en Loki, antes de regresar con mucha más fuerza en Deadpool y Lobezno. De una forma muy similar a The Force Hold, El Vacío se utiliza como una especie de desguace.

El hecho de recoger esta idea ha permitido conducir historias que han sido sumamente más creativas en la franquicia. Al fin y al cabo, The Force Hold de LEGO Star Wars fue el lugar de encuentro de algunos personajes que formaron parte de la saga de ciencia ficción. Así que sí, Star Wars copió a Deadpool y Lobezno de la mejor manera posible.