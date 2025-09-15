El creador de 'Andor' dejó de ver 'The Mandalorian' por la razón más extraña: "Fue muy desconcertante"

Andor es considerada una precuela de Rogue One que narraba cómo se capturaron los planos de la Estrella de la Muerte. La serie creada por Tony Gilroy mostraba cómo Cassian Andor pasó de ser un ladrón fugitivo a unirse a la Alianza Rebelde. Pues bien, aunque sea difícil de creer, el creador de Andor sintió que debía dejar de ver The Mandalorian.

Antes de que se descubriera que Andor era la mejor serie de Star Wars, The Mandalorian demostró que las series de acción real de la franquicia podían ser propuestas con un incalculable valor. Esto se debe principalmente al atractivo elenco de personajes, que parece imprescindible para cualquier espectador que se interese por la franquicia de Star Wars.

La precuela que redefinió 'Star Wars' en televisión

Sin embargo, Tony Gilroy sintió que no podía verla. Durante una reciente entrevista, el showrunner explicó cómo fue el proceso de crear Andor. Lo más extraño fue cuando comentó el hecho de que dejó de ver The Mandalorian como si fuese un mecanismo de defensa. Él sentía que prestar atención a otras épocas de la franquicia era una distracción. "Fue muy desconcertante. Dejé de ver The Mandalorian porque perdí mi ritmo", comentaba.

Aunque Andor y The Mandalorian se estrenaron casi al mismo tiempo, transcurren en diferentes puntos de la línea de tiempo de Star Wars. Como precuela de Rogue One, los eventos de Andor ocurren antes de ese filme. Asimismo, la narrativa de The Mandalorian comienza después de la trilogía original, varios años después de los eventos de Andor.

Considerando el hecho de que Tony Gilroy sintió que debía dejar de ver The Mandalorian mientras trabajaba en Andor, claramente se debía a que quería centrarse en lo que podía llegar a ofrecer su propia serie de televisión. Quizás no sea casualidad que la exitosa Andor se convirtiera en uno de los capítulos más queridos de Star Wars. No obstante, ahora que ha terminado de trabajar en Andor, no hay mejor momento para darle otra oportunidad a The Mandalorian.