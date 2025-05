Leyendas Pokémon Z-A confirma su fecha de lanzamiento y el nuevo evento de la saga para verano

Pokémon se prepara para un 2026 que apunta a ser muy especial para celebrar el 30 aniversario de la franquicia con la llegada de la décima generación y el título destinado a la vertiente competitiva, Pokémon Champions. No obstante, durante este mismo 2025 también habrá novedades de lo más interesantes para los seguidores de la saga que dispongan de una Nintendo Switch o una Nintendo Switch 2 con la llegada de Leyendas Pokémon Z-A, el cual ya ha confirmado de manera oficial su fecha de lanzamiento.

Así pues, todos aquellos interesados en adentrarse en la nueva propuesta desarrollada por el estudio japonés Game Freak podrán hacerlo a partir del 16 de octubre, tal y como ha confirmado la compañía en sus diferentes redes sociales. Aunque no se han mostrado nuevas imágenes que permitan saber más del título, disponer de una fecha concreta para su llegada es un gran paso para la siguiente gran entrega de la franquicia, destinada a cerrar el círculo en la actual Nintendo Switch. No obstante, no es lo único que ha anunciado el universo Pokémon durante las últimas horas.

Un nuevo Pokémon Presents tendrá lugar el 22 de julio de 2025

A través de un escueto mensaje, The Pokémon Company también ha dado a conocer que habrá novedades acerca de toda la franquicia el próximo 22 de julio de 2025 mediante la emisión de un nuevo Pokémon Presents en el que se ofrecerán detalles de los próximos juegos de la saga. De este modo, se espera que haya un vistazo profundo a Leyendas Pokémon Z-A con grandes dosis de jugabilidad que demuestren todo lo que se puede esperar el 16 de octubre en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Por su parte, el otro gran candidato para aparecer en este evento es el mencionado Pokémon Champions.

No obstante, cabe la posibilidad de que la marca se esté guardando algún tipo de sorpresa para este evento, por lo que habrá que estar muy atentos a todo aquello que se tenga que mostrar en el nuevo Pokémon Presents.