Marvel confirma el destino final de Spider-Man y es mucho más oscuro de lo que esperas

Marvel ha vuelto a remover una de las decisiones más polémicas en la historia de Spider-Man, aquella que marcó un antes y un después en los cómics y en la percepción de sus admiradores. El trepamuros siempre ha sido visto como el héroe cercano, dotado con un humor divertido y lleno de esperanza, pero ahora se enfrenta a una revelación que ensombrece para siempre su futuro.

En un nuevo cómic centrado en Mephisto, el villano más ligado a los pactos y condenas eternas del Universo Marvel, se ha confirmado que Peter Parker arrastra terribles consecuencias por culpa de un pacto con el demonio. Una historia que vuelve a poner en el centro la polémica de One More Day.

Marvel confirma que Spider-Man está condenado al infierno

La preview de Bring on the Bad Guys: Mephisto #1, escrita por Marc Guggenheim y con arte de Álvaro López, establece oficialmente que quienes pactaron con Mephisto tienen reservado un lugar en el infierno. Entre ellos, claro, está Peter Parker, que en One More Day sacrificó su matrimonio con Mary Jane a cambio de salvar a la tía May. Esto implica que Spider-Man, uno de los héroes más optimistas y luminosos de Marvel, está destinado a sufrir un tormento eterno.

Para muchos lectores, esta es la decisión más dura que ha tomado la editorial respecto al querido personaje, aunque también abre nuevas posibilidades narrativas. Por ejemplo, ya en el universo Ultimate vimos cómo Spider-Man alcanzaba el Valhalla, lo que deja abierta la puerta a que dioses como Thor u otras entidades intervengan para rescatarlo.

Por ahora, lo único confirmado es que el pacto con Mephisto nunca quedó atrás y, de esta manera, de nuevo se refuerza la sensación de que Spider-Man sigue siendo un personaje marcado por la tragedia.