Matthew McConaughey declara cual es la mejor temporada de 'True Detective': "Hicimos historia"

Ganador de un Oscar en 2013 por su papel en 'Dallas Buyers Club', Matthew McConaughey está de vuelta tras cinco años apartado de la actuación, cuando protagonizó la película 'The Gentlemen' de Guy Ritchie, aunque si ha prestado su voz para 'Sing 2' y el taquillazo mundial de Marvel, 'Deadpool and Wolverine', concretamente a la versión Cowboy del antihéroe de Ryan Reynolds. El actor, que dejó a un lado su rol en comedias románticas para realizar papeles más dramáticos, que le valieron para ganar el Oscar y el Globo de Oro en el mismo año, regresa ahora con The rivals of Amziah King', que solo se ha estrenado en el festival South by Southwest de momento y que llegará a nuestro país previsiblemente en alguna fecha de este 2025. En esta reaparición, McConaughey habló sobre sus proyectos del pasado, destacando el cariño que le tiene a la primera temporada de 'True Detective'.

Historia de la pequeña pantalla

Matthew McConaughey ha compartido su opinión sobre la última temporada de 'True Detective: Noche Polar', y aunque reconoce ciertos aspectos positivos, deja claro cuál es su favorita. "La vi. Sí, hay muchas cosas que aprecié. Pero mi temporada favorita -y creo que puedo decir esto de manera objetiva- es la primera", afirmó el actor. No es casualidad que haya sido parte de aquella entrega inicial, que sigue siendo considerada por muchos como una obra maestra de la televisión. McConaughey recordó con nostalgia cómo la experimentó no solo como protagonista, sino también como espectador: "La veía semanalmente, como todo el mundo, el domingo por la noche, y fue un evento para mí". Además, destacó el impacto cultural que tuvo, rememorando las conversaciones que surgían al día siguiente: "Me encantaban las conversaciones de la hora del café las mañanas del lunes". Para él, la primera temporada de 'True Detective' sigue siendo uno de los grandes hitos de la televisión, una serie que pudo disfrutar plenamente a pesar de haber sido parte de ella. Con ella completo un bienio de ensueño para el intérprete nacido en Texas hace 55 años con grandes papeles como son: