La serie que viene para comerse a 'Ted Lasso' ya está disponible en streaming

Si eres fan de las series de comedia, estás en el sitio indicado. Hoy se ha estrenado una serie que dará mucho de qué hablar, con la ambición de alcanzar el mismo impacto que Ted Lasso, una comedia que ha cautivado a millones de espectadores. Si en Ted Lasso el fútbol era el eje central, en esta ocasión, el protagonista es el golf.

Aunque el golf es el protagonista, no se limita a tratar solo del deporte. Si has visto Ted Lasso, sabrás que, aunque el fútbol está en el centro de la trama, la serie aborda temas mucho más profundos. Para darle más autenticidad, habrá cameos de grandes estrellas del golf, una práctica que también hemos visto en otras comedias de Apple TV+, como The Studio.

Una comedia que redefine el swing de la vida

Sticks: Cracks del golf es una serie que fusiona comedia, deporte y una profunda exploración emocional. Protagonizada por Owen Wilson, la serie sigue la historia de Pryce Cahill, un exgolfista profesional cuya carrera se desplomó debido a un escandaloso incidente en televisión hace dos décadas. Ahora, ya en su madurez, tiene la oportunidad de redimirse entrenando a Santi, un prodigio del golf de 17 años.

Owen Wilson interpreta a Pryce Cahill, un hombre que, tras perder su carrera y su familia, busca una segunda oportunidad en el mundo del golf. Wilson aporta su estilo único, entre cómico y emocional, a este personaje, ofreciendo una actuación que ya ha sido elogiada por su profundidad y humanidad en las primeras reseñas. El elenco también incluye a Peter Dager como Santi, Marc Maron, Mariana Treviño, Judy Greer y Timothy Olyphant, quienes enriquecen la historia con sus grandes interpretaciones.

La serie se centra en la relación entre Pryce y Santi, explorando temas como mentoría, superación personal y la búsqueda de propósito. A medida que entrenan juntos, ambos personajes enfrentan sus propios demonios y desafíos, creando una dinámica que equilibra momentos de humor con situaciones profundamente conmovedoras. La trama deja claro cómo el deporte puede ser un catalizador para la transformación personal y la conexión humana.

Los tres primeros capítulos de Sticks: Cracks del golf ya están disponibles en Apple TV+, así que si eres suscriptor, ya puedes disfrutar de este primer estreno del mes de junio, un mes que promete más contenido dentro de la plataforma, como la película Echo Valley o el estreno en cines de F1: La película.