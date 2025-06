El modo mundo abierto de EA Sports FC 26 puede haber ofrecido novedades de su funcionamiento

EA Sports FC 26 es uno de los títulos más esperados por los aficionados al mundo del fútbol, de modo que el simulador anual de Electronic Arts pueda ofrecer novedades jugosas para los usuarios que disfrutan de la propuesta. De este modo, el anuncio de la nueva entrega de la franquicia desarrollada por el estudio norteamericano debe ser inminente, por lo que la expectación es máxima de cara a lo nuevo que pueda surgir en esta ocasión para darle nuevos argumentos a los jugadores.

En este sentido, los rumores apuntan a que EA Sports FC 26 podría incluir un novedoso modo de mundo abierto que permita a los jugadores disfrutar de un modo diferente de sus aventuras en el mundo futbolístico. A pesar de que las primeras informaciones no apuntaban a ser muy prometedoras en este sentido, los nuevos detalles que han surgido en las últimas horas parecen indicar que será una apuesta ambiciosa de Electronic Arts, en caso de ser ciertos dichos rumores.

EA Sports FC 26 tendría un mundo abierto centrado en la carrera de un jugador

La noticia proviene de FGZ News, una cuenta en X (antes Twitter) reconocida en la comunidad por sus acertadas filtraciones sobre la saga de EA Sports a lo largo de los años. No obstante, esta información no es oficial, por lo que debe tomarse con cautela hasta que Electronic Arts confirme algo al respecto. Desafortunadamente, FGZ News no proporcionó detalles concretos, dejando mucho a la imaginación.

Aunque no hay datos específicos, se especula que este modo de juego podría estar orientado al modo carrera de un jugador. Además de crear a tu propio futbolista y destacar en el campo, EA podría estar buscando brindar mayor libertad en la toma de decisiones. Para lograrlo, tal vez introduzcan un mundo abierto donde puedas realizar diversas actividades. Suena ambicioso, pero encajaría perfectamente con un modo carrera, ya que una mayor libertad mejora significativamente la experiencia del jugador.