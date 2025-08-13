El próximo gran Nintendo Direct de Switch 2 ya tendría ventana de emisión y sería muy pronto

El arranque de generación de Nintendo Switch 2 ha sido espectacular, por lo que los seguidores de la marca están respondiendo de buen grado a la llegada de la consola que mejor ha vendido durante sus primeras semanas en toda la historia. No obstante, su calendario sigue siendo un asunto pendiente, algo que podría estar a punto de solucionarse con la llegada de un nuevo Nintendo Direct.

Un nuevo Nintendo Direct con grandes exclusivos de Switch 2

Nintendo ha estado activo este verano con eventos como el Nintendo Direct Partner Showcase en julio y un Indie World una semana después, pero los seguidores siguen esperando. Un filtrador considerado fiable, SwitchForce en X/Twitter, señala que esta presentación no llegará en agosto, aunque sí podríamos recibir una actualización antes de que termine el mes, lo que sugiere la posibilidad de un anuncio a finales de agosto y. Históricamente, Nintendo suele realizar una presentación general en septiembre, lo que concuerda con la predicción de SwitchForce. Si bien este año ha sido inusual debido al lanzamiento del Switch 2, el patrón parece mantenerse.

Por ahora, el estado de los juegos exclusivos —como Metroid, Mario, Zelda— permanece sin novedades, mientras que los estudios asociados continúan asomando nuevos detalles en los eventos recientes. Con septiembre acercándose y el calendario de lanzamientos aún incierto, esa posible presentación sería clave para revelar fechas concretas y mantener el impulso tras el lanzamiento del nuevo hardware. De este modo, parece que agosto estará dedicado a otros eventos como los lanzamientos de DragxDrive o Kirby, mientras que el filtrador confiable indica una actualización a finales de mes, y lo más probable es que el Nintendo Direct general tenga lugar en septiembre de 2025 — aunque, como siempre con Nintendo, esto debe tomarse con cautela.

Esta puede ser una ocasión ideal para dar fecha a grandes títulos que esperan su lanzamiento en la consola, como es el caso de Metroid Prime 4: Beyond, que apunta a ser el gran título de las navidades para la consola de nueva generación de la firma japonesa.