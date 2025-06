Al Pacino explica por qué rechazó estar en 'Star Wars' y no fue por dinero: "Me ofrecieron una fortuna"

Sí, tal y como lo lees: Al Pacino estuvo a punto de formar parte de Star Wars. En un principio, el papel de Han Solo se le ofreció al legendario actor de Hollywood, pero él simplemente lo rechazó. Desde que apareció por primera vez en 1977, Han Solo es considerado uno de los mejores personajes de Star Wars. En gran parte, esto se debe a la actuación de Harrison Ford, quien encarnó a la perfección la visión que tenía George Lucas sobre este peculiar personaje.

Y por mucho que las próximas producciones de Star Wars continúen sin Han Solo, el legado del personaje seguirá formando parte del ADN que define a Star Wars. Curiosamente, este legado podría haber tenido un rostro diferente. Al Pacino, conocido por haber participado en películas como El padrino o Scarface, reveló por qué rechazó interpretar a Han Solo.

Al Pacino pudo ser Han Solo en 'Star Wars'

Así lo contaba:

"Me dieron este guion y pensé que no lo entendía. Se lo envié a Charlie Loughton, mi amigo y mentor, de hecho. Le pregunté qué opinaba de ello. Me dijo que tampoco lo entendía. Me ofrecieron una fortuna, pero no sé. No, no puedo interpretar algo si no hablo el idioma".

Pese a que Star Wars es una franquicia con millones de seguidores en el mundo, cuando hizo su debut cinematográfico era un experimento que podría haber salido mal perfectamente. Había quienes dudaban del éxito de la película, y parece que Al Pacino se inclinó a coincidir con esta opinión. Nadie podía llegar a imaginar lo que supuso Star Wars, ni siquiera el propio George Lucas.

Pero sigue siendo interesante saber que a un actor del calibre de Al Pacino le ofrecieron el papel que finalmente se quedó Harrison Ford. Teniendo en cuenta su calidad actoral, Al Pacino sin duda habría sido un Han Solo memorable, pero es difícil imaginarse que Harrison Ford no hubiera tenido el papel.

La realidad es que el actor que participó en Blade Runner o Indiana Jones encarna a la perfección la naturaleza de Han Solo. Después de todo, el papel fue lo que catapultó la carrera de Harrison Ford. Sin embargo, sigue siendo intrigante imaginar cómo habría sido un actor como Al Pacino como Han Solo si hubiese entendido el idioma de Star Wars.