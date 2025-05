Las películas de Harry Potter ignoraron un detalle crucial sobre el destino de Gilderoy Lockhart

Las películas de Harry Potter cortaron algunos momentos clave de los libros, incluyendo uno que apareció en La Orden del Fénix que explicaba lo que le sucedió finalmente al personaje de Gilderoy Lockhart. Presentado como un mago que destacaba particularmente por su arrogancia, Gilderoy Lockhart se hizo famoso por sus diversas hazañas marcadas por la valentía. Finalmente se convirtió en profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en Hogwarts, solo para que todos se dieran cuenta de que no era tan honesto como parecía.

Finalmente, se reveló que Gilderoy Lockhart mentía prácticamente en todo lo que hacía, pues borraba la memoria de magos y hacía pasar sus gestas como suyas. Intentó hacer lo mismo con Harry Potter y Ron, pero la maldición no le salió como esperaba y acabó borrándose la memoria a sí mismo. En la película, el mago nunca vuelve a ser mencionado, por lo que su destino final nunca fue explicado.

El accidente que lo cambió todo

Sin embargo, eso no es lo que sucede en los libros, ya que se aborda de forma diferente. Con la memoria borrada, Gilderoy Lockhartnunca pudo regresar a su vida anterior. Por otro lado, debido a su inestabilidad mental, fue trasladado al Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. Durante los eventos de La Orden del Fénix, Harry Potter y la familia Weasley se encuentran con Gilderoy Lockhart allí.

Por supuesto, Gilderoy Lockhart no reconoce a nadie que conociera antes. Lo cierto es que parece que sus crímenes no fueron revelados al público, pues incluso las enfermeras hablan de él con cierto aprecio. Aunque no sabe quién es, sí que es cierto que parece recordar que fue famoso. De hecho, Ron Weasley se sintió mal porque fue su varita la que causó esto, pero Harry se mostró menos comprensivo.

Harry Potter le recordó que Gilderoy Lockhart intentó borrarles la memoria, así que lo que le pasó solo fue culpa suya. Tampoco ayudó que, a pesar de la pérdida de memoria, el personaje no cambiara mucho. Seguía siendo un presumido y, si hubiera recordado lo que hizo, probablemente no habría sentido ningún tipo de remordimiento.