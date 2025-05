Rian Johnson se pronuncia sobre la trilogía de 'Star Wars' que iba a dirigir: "Sería la persona más feliz"

El director de Star Wars, Rian Johnson, al fin ha dado una actualización sobre su regreso a la franquicia tras años de rumores contradictorios al respecto. En cuanto a la clasificación de las películas de Star Wars, existe un consenso general que sugiere que Star Wars: Los últimos Jedi se encuentra entre las últimas, al menos en la valoración del público.

Rian Johnson dirigió la película con gran éxito de crítica, pero la franquicia de Star Wars se dividió de una forma que la saga no había experimentado desde el controvertido estreno de la trilogía de precuelas de George Lucas. Como resultado, los planes de Rian Johnson de dirigir las próximas películas de Star Wars simplemente se estancaron.

Una trilogía de 'Star Wars' en pausa

Teniendo en mente esto, Rian Johnson fue preguntado sobre si su regreso podría confirmarse a corto plazo o, en cambio, si era un escenario muy lejano. La realidad es que Rían Johnson no reveló demasiado, insistiendo en que su trilogía de películas, la cual ya había sido previamente anunciada, no se materializó debido a Knives Out, sus dos secuelas y Poker Face. Sin embargo, el director al menos comentó cómo se sentiría si pudiera dirigir de nuevo una película de Star Wars.

"Estoy centrado en hacer otras cosas. Pero eso no descarta que suceda en el futuro. Si algún día vuelvo a la franquicia de Star Wars, sería la persona más feliz del mundo".

Claramente, la controversia que rodeó la última película dirigida por Rian Johnson en la franquicia no lo ha disuadido de volver de cara al futuro. Después de todo, el director siempre ha dejado claro su enamoramiento por Star Wars, lo que explica por qué estaría encantado de regresar.

En esa misma entrevista, Rian Johnson vuelve a considerar su aprecio por la franquicia, recordando su experiencia con las precuelas tras su estreno. Este amor es lo que haría que la posibilidad de regresar a Star Wars fuera algo positivo para él, a pesar de que está involucrado en otros proyectos. Los comentarios de Rian Johnson son muy importantes para la franquicia, ya que abren puertas que antes se creían cerradas.