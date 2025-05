Peter Parker se convierte en Venom en un sorprendente tráiler fan de 'Spider-Man: Brand New Day'

El simbionte Venom está irremediablemente unido al legado de Spider-Man. Al menos eso es lo que sucede en los cómics, pese a que en las adaptaciones cinematográficas no ha sido una relación muy explorada. Eso ha cambiado ahora que un tráiler fan ha situado a Venom en el centro de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película protagonizada por el Peter Parker de Tom Holland.

Tras el final de Spider-Man: No Way Home, la situación ha cambiado para siempre para Peter Parker, ya que la Fase 6 explorará un mundo en el que nadie sabe quién es Spider-Man. Si bien es cierto que Sony Pictures y Marvel Studios han mantenido en secreto el enfoque que podría tener la película, eso no impide que el público comparta sus deseos sobre la historia que se quiere ver en la nueva entrega de Spider-Man.

El potencial del traje negro

Uno de los arcos argumentales de Spider-Man que muchos han deseado ver es el del simbionte. Este escenario haría por fin que Tom Holland apareciese con el traje negro, así como la incorporación oficial de Venom a la franquicia de Marvel Studios. Para mostrar cómo podría ser para Tom Holland, un nuevo tráiler no oficial sugiere cómo podría integrarse Venom en el UCM.

Si bien es cierto que la línea de tiempo del UCM ha explorado varios villanos y arcos argumentales de Spider-Man, la trama del simbionte sigue siendo una cuenta pendiente de saldar. También es una que los espectadores han deseado ver desde la conclusión de Spider-Man: No Way Home. Dicho esto, esta trama tiene sentido desde un punto de vista narrativo, ya que Peter Parker se encuentra solo.

Dado que Spider-Man: Brand New Day supone un nuevo comienzo para Peter Parker, la idea de ver un tipo de historia así cobra especial sentido. Tras perder a la tía May, y con MJ y Ned ya sin recordarlo, Peter Parker sería mucho más vulnerable a la influencia del simbionte. Esto es algo que el tráiler fan muestra con claridad.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, Spider-Man: Brand New Day comenzará su rodaje principal este mismo verano. Asimismo, tras los recientes cambios en el calendario de estrenos de Marvel Studios, la próxima película de Spider-Man será la segunda película de la Fase 6, ya que Vengadores: Doomsday se estrenará a finales de 2026.