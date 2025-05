Robert Downey Jr. fue clave para que Mark Ruffalo aceptara ser Hulk en el UCM: cómo lo convenció

Ya ha pasado más de una década desde que Mark Ruffalo aceptó convertirse en Hulk como parte de Marvel Studios. No ha sido un camino sencillo, pero lo más curioso es que el actor no tenía muy claro su lugar en la franquicia. Por eso, la historia que explica cómo Robert Downey Jr. ayudó a convencer al actor para que aceptara el papel cobra mayor importancia, y no todo el mundo la conoce.

Es innegable que Iron Man y Hulk forman parte del panteón de héroes más conocidos de Marvel. Esto es así en los cómics, pero también podría decirse lo mismo de sus homólogos en la línea de tiempo del UCM. Por ese motivo, la elección de ambos actores fue determinante, ya que Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo iban a encargarse de interpretar a algunas de las figuras más relevantes de la Saga del Infinito.

La duda de interpretar a Hulk

Aunque la interpretación de Mark Ruffalo como Hulk parece algo habitual tras una década, la situación no estaba tan clara antes de su aparición como Bruce Banner. El propio Mark Ruffalo no sabía qué podía aportar en una franquicia de esta envergadura, así que ni siquiera él tenía claro si debía sumarse al proyecto o dejarlo escapar:

"Tenía miedo. No sabía qué podía aportar a lo que ya creía que ya se había hecho tan bien antes de mí. Hasta entonces solo había hecho películas independientes, así que pensé que no era la persona adecuada para esto".

Durante este periodo de incertidumbre en el que no sabía muy bien qué decisión debía tomar, Mark Ruffalo confesó que recibió una llamada de Robert Downey Jr. para hablar sobre la posibilidad de convertirse en el Hulk de la franquicia. Según Mark Ruffalo, la conversación le animó mucho a aceptar el papel en un momento en el que tenía muchas dudas. Él contaba que Robert Downey Jr. debió percatarse de que estaba dudando. Élsimplemente le dijo que lo tenían todo, al más puro estilo de Iron Man. Después de eso, Mark Ruffalo pensó que tenía que hacerlo.

Echando la vista atrás, es difícil imaginar a alguien más como Iron Man o Hulk que no sean Robert Downey Jr. o Mark Ruffalo. Ambos actores no solo hicieron actuaciones memorables que consiguieron capturar la esencia de los héroes, sino que las escenas compartidas entre Bruce Banner y Tony Stark también permitieron al público ver la amistad que se forjó entre dos de los protagonistas más icónicos de Marvel.