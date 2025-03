Frank Cuesta busca nuevo santuario fuera de Tailandia

Frank Cuesta busca ubicación para montar un nuevo santuario de acogida de animales fuera de Tailandia, un proyecto que lo alejará del país en el que ha desarrollado su actividad durante décadas. Se trata de una decisión ineludible, dada la multitud de problemas que está enfrentando en el refugio tailandés.

Aun así, el santuario actual seguirá funcionando con la ayuda de personal local, y Frank regresará de vez en cuando para supervisarlo todo.

En su nuevo proyecto están implicados sus hijos, quienes se han posicionado del lado de su padre en su lucha judicial con su madre, y su pareja sentimental, Paloma Ramón. Todos sueñan con sacar adelante esta iniciativa, aunque aún no se ha elegido el lugar.

Cuesta ha compartido un mensaje claro en sus redes sociales:

"Cuando termine todos los procesos que tengo aquí y pueda salir del país, viajar y llevar una vida más normal, montaré un nuevo santuario con la ayuda de Paloma y mis hijos. Tengo un estrés brutal, momentos muy jodidos y otros más lúcidos, pero la idea es montar ese nuevo refugio y regresar periódicamente al actual, que voy a seguir manteniendo con mi esfuerzo y mi dinero. Pero es un lugar donde, para mí, se ha roto la paz y esa sintonía que tenía con este sitio por muchas razones. No me arrepiento para nada de todo lo que he hecho hasta ahora…".

Frank Cuesta junto a Paloma YouTube

Paloma lleva cuatro años en el santuario. Era admiradora de Frank y viajó hasta Tailandia para colaborar en los trabajos del refugio. El roce hizo el cariño, y terminó convirtiéndose en su pareja sentimental. Es valenciana, tiene 35 años, dieciocho menos que su novio, y conoció a Cuesta a través de las redes sociales.