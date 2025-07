Pokémon TCG Pocket prepara un nuevo evento con hasta 60 relojes de arena de recompensa

Pokémon TCG Pocket se ha convertido en una de las grandes sensaciones para millones de jugadores que disfrutan de jugar en sus teléfonos móviles. Desde su lanzamiento oficial, Dena y The Pokémon Company no han parado de lanzar nuevos contenidos para la propuesta, generando una expansión por mes para que siempre existan nuevos contenidos y no se pierda la pasión por el título que lleva el formato de cartas Pokémon a los dispositivos iOS y Android.

En este sentido, ya se espera la nueva expansión para el mes de julio, cuya fecha de llegada ya estaría fijada para el próximo día 30. No obstante, antes de que se produzca el aterrizaje de este nuevo set de cartas A4, se producirá la llegada de un evento muy especial con el que todos los jugadores podrán obtener de manera gratuita hasta 60 relojes de arena para poder abrir sobre en el juego. Todo ello mediante un formato de misiones que los jugadores tendrán que cumplir del 17 al 30 de julio.

Todas las misiones del nuevo evento de Pokémon TCG Pocket

Tal y como se ha descubierto mediante una nueva filtración se han descubierto todas las misiones que tendrán lugar en el nuevo evento de Pokémon TCG Pocket, con lo que los jugadores ya conocen qué deben hacer para obtener estas recompensas tan preciadas que ayudan a seguir completando las diferentes colecciones de cartas presentes en el juego.

Inicia sesión en el juego 5 días diferentes – 12 Relojes de Arena para Sobres.

– 12 Relojes de Arena para Sobres. Inicia sesión en el juego 8 días diferentes – 12 Relojes de Arena para Sobres.

– 12 Relojes de Arena para Sobres. Participa en 3 combates – 12 Relojes de Arena para Sobres.

– 12 Relojes de Arena para Sobres. Participa en 5 combates – 12 Relojes de Arena para Sobres.

– 12 Relojes de Arena para Sobres. Consigue 50 cartas – 6 Relojes de Arena para Sobres.

– 6 Relojes de Arena para Sobres. Consigue 100 cartas – 6 Relojes de Arena para Sobres.

Teniendo en cuenta que la ventana de duración del evento será del 17 al 30 de julio, hay varios días para poder obtener todas estas bonificaciones especiales en Pokémon TCG Pocket, justo antes del lanzamiento de la nueva expansión del juego.