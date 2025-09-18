PS4 recibe una nueva actualización del sistema por sorpresa

Sony ha sorprendido recientemente al lanzar la versión 13.00 del software para PS4, lo que resulta inesperado dado que muchos consideran que la consola está cerca del final de su vida útil, algo que ya ha anticipado la propia compañía japonesa. A pesar de que PS5 se ha establecido como la plataforma principal para nuevos lanzamientos y mejoras técnicas, este movimiento deja claro que la empresa aún mantiene cierto compromiso con quienes siguen usando la generación anterior.

Sin embargo, la actualización no trae cambios radicales ni funcionalidades nuevas de gran envergadura, pero introduce mejoras enfocadas en la experiencia de usuario como optimizaciones en la interfaz, refinamientos en la navegación, mejor gestión de mensajes y notificaciones, lo que mejora la interacción en chats y en la comunicación entre jugadores y la clásica estabilidad del sistema de todas las actualizaciones menores en las consolas de Sony. Además, esas mejoras ayudan a que la experiencia sea más fluida y más organizada, al moverse por distintos menús o recibir alertas.

Esta versión se descargará automáticamente si los usuarios tienen activadas las actualizaciones automáticas; de lo contrario, puede descargarse manualmente desde los ajustes del sistema. Aunque no soluciona problemas importantes ni introduce funciones que revoluciones la experiencia, tiene la importancia simbólica de demostrar que la consola aún no ha sido abandonada por completo, ya que Sony sigue preocupándose por la estabilidad, compatibilidad con servicios esenciales y por el mantenimiento de funciones básicas que muchos usuarios todavía utilizan al no haber dado el salto a la nueva generación.

PS4 se mantiene activa, a pesar de que Sony le da solo unos meses de vida

La actualización también asegura que PS4 seguirá operativa con ciertas apps y servicios, manteniendo la comunicación entre jugadores, la gestión de contenidos descargables y la coherencia del ecosistema en general. Esto es relevante para quienes no han dado el salto a PS5, pues les permite seguir usando la consola con menor riesgo de encontrarse con obsolescencia inmediata.

No obstante, la propia firma japonesa ya anticipa que en 2026 muchas de las funcionalidades de PS4 dejarán de recibir soporte, como los juegos gratis de PlayStation Plus, los cuales pasarán a ser exclusivos de PS5.