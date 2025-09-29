¿Por qué aún no se ha confirmado el papel de Robert Pattinson en 'Dune: Parte 3'?

Los primeros rumores sobre la participación de Robert Pattinson en Dune: Parte Tres comenzaron a circular hace meses, pero aún no se sabe con exactitud qué sucederá con su personaje. La mayoría de los rumores afirman que está rodando el papel de Scytale, un villano que se infiltra en la corte de Paul Atreides con el objetivo de organizar una conspiración para acabar con su poder.

Pero con el rodaje de Dune: Parte Tres ya en marcha, no se ha hecho ningún comentario oficial sobre el trabajo de Robert Pattinson. Ni Denis Villeneuve ni el propio Robert Pattinson han hecho declaraciones al respecto, y el tiempo se agota para que el equipo involucrado en la producción se pronuncie antes de que finalice el rodaje a finales de este año.

El papel de Robert Pattinson como Scytale

Esta situación resulta extraña, sobre todo porque el reparto de la secuela de Dune se anunció mucho antes del rodaje. Ya se sabía que Florence Pugh interpretaría a la princesa Irulan y que Austin Butler haría de Feyd-Rautha. El silencio que rodea al personaje de Robert Pattinson sugiere que no todo podría ser lo que parece con respecto a Scytale.

Lo cierto es que la novela de Dune Messiah es uno de los mejores libros de Dune, y gran parte de su grandeza reside en su narrativa pausada. Scytale se acaba convirtiendo en una figura clave de esta conspiración y es el motor que mueve gran parte de la historia. Por lo tanto, es fácil entender por qué los espectadores están tan emocionados de ver a Scytale en la gran pantalla.

Es un villano carismático y manipulador con una personalidad fuerte, así que la expectativa por ver cómo se desenvuelve Robert Pattinson es total. La esencia que define al personaje es que se encuentra constantemente disfrazado, usando diferentes rostros. Esto le permite asumir nuevas identidades para poner en marcha su plan.

No se explica por qué nadie se pronuncia sobre la participación de Robert Pattinson en la franquicia de Dune. Si bien la mayoría de los nuevos personajes de Dune: Parte Dos se anunciaron antes del estreno de la película, existe un ejemplo en el que esto no fue así: Anya Taylor-Joy como Alia Atreides. Ella es una prueba de que Denis Villeneuve está dispuesto a incluir cameos sorpresa en esta franquicia, y Robert Pattinson podría ser el siguiente en la lista.