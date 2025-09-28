Sección patrocinada por
Lluvias
Última hora de las lluvias torrenciales en España, en directo: la AEMET avisa de peligro de DANA en Valencia y Cataluña
El pronóstico advierte de situaciones muy complejas por lluvias torrenciales este domingo, en particular en el sur de Cataluña y en el norte de Castellón
La AEMET ha decretado para este domingo avisos rojos para el prelitoral sur y el litoral sur de Cataluña, en Tarragona; y para el norte de Castellón. El motivo: lluvias torrenciales que podrían superar los 180 litros de lluvia por metro cuadrado en tan solo tres o cuatro horas. La situación podría ser más complicada incluso por inundaciones de barrancos y crecidas de cauces. Hace un año, en la fatídica DANA que asoló la Comunidad Valenciana, se llegaron a registrar hasta 500 litros por metro cuadrado en un día. Sigue en directo la evolución meteorológica de las zonas afectadas en LA RAZÓN.
Sánchez pide "mucha precaución" ante los avisos rojos por lluvias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" este domingo ante las fuertes lluvias previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha activado una alerta roja (riesgo extremo) en la Comunidad Valenciana y Cataluña.
"Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia", ha escrito Sánchez en la red social X.
La AEMET ha avisado de que existe "peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia en la tarde-noche del domingo y el lunes", pues se esperan acumulaciones de lluvia que podrían superar los 200-250 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio de precipitaciones, que durará hasta el martes.
Cómo comprobar que tienes activada en el móvil la opción para recibir las alertas de peligro por DANA, lluvias, e inundaciones
Es una opción escondida en el teléfono que puede que tengas desactivada. Aquí puedes aprender a configurarla.
Otras comunidades también piden evitar circular por zonas inundables
Aunque los avisos rojos se activarán a partir de las 20:00 solo en Cataluña y Comunidad Valenciana, otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, también están activando sus planes de prevención ante emergencias.
Renfe activa gabinete de crisis en Cataluña y Valencia
Renfe, en coordinación con Adif, ha activado los gabinetes de crisis en Cataluña y la Comunidad Valenciana ante la posibilidad de que la circulación de trenes pueda verse afectada en las próximas horas como consecuencia de las intensas lluvias que se esperan en esas regiones.
Lo ha confirmado el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en su red social X, donde ha recordado que desde hoy a las 20:00 y especialmente la madrugada y mañana por la mañana hay fenómenos climatológicos muy adversos.
"La circulación ferroviaria puede verse afectada. Desde Renfe en coordinación con Adif activamos los gabinetes de crisis para garantizar la seguridad", continúa el mensaje publicado por Fernández Heredia.
Fuentes de Renfe han explicado a EFE que "es probable" que este lunes se active el gabinete de crisis a nivel nacional, aunque "hay que ver cómo evolucionan las cosas".
Los avisos rojos de hoy coinciden con la undécima manifestación contra el presidente Carlos Mazón
La undécima manifestación contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 se celebra este domingo en la víspera de cumplirse once meses de las inundaciones en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.
La marcha de protesta, que comenzará a las 18.00 horas, constará de dos columnas, una desde la zona cero de la DANA, la localidad de Paiporta, y en concreto desde la residencia de personas mayores en la que murieron ahogadas seis residentes, y otra desde el espacio cultural Rambleta de València, uno de los focos de la solidaridad de los voluntarios.
Ambas confluirán en el 'Puente de la solidaridad', una pasarela sobre el río Turia que conecta los barrios valencianos de Sant Marcel·lí y La Torre por donde un aluvión de personas cruzó a pie desde la capital los días posteriores a la tragedia para ayudar a los vecinos de localidades cercanas como Paiporta, Catarroja o Alfafar.
Estos son todos los colegios que cerrarán en Valencia y alrededores este lunes
El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido las clases en los centros educativos ubicados en las zonas inundables de la ciudad y en las pedanías afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre debido a la alerta naranja activada por Emergencias de la Generalitat para mañana lunes por previsión de fuertes lluvias.
El Consistorio también ha tomado la determinación de cerrar este lunes los parques y jardines y los cementerios, y suspende la actividad deportiva al aire libre, mientras que recomienda al resto de centros educativos de la ciudad que trasladen las actividades previstas al aire libre a espacios en interior.
Los centros educativos ubicados en zonas inundables que este lunes 29 de septiembre no tendrán clases son: CEIP Camí de l'Horta Benimàmet-Beniferri, CEIP José Senent Masarrochos, IES Isabel de Villena Valencia, CEIP Vicente Blasco Ibáñez Valencia, Escola Privada de Música de El Palmar Palmar (El), Escola Privada de Música Agrupació Musical Masarrochos y Centre Estranger Valencia Montessori School Valencia.
En cuanto a los centros de pedanías afectadas por la DANA del 29 de octubre pasado que mañana cerrarán, son el Centre Privat Nuestra Señora del Rosario Valencia, CEIP Forn d'Alcedo Horno De Alcedo, CEIP Padre Manjón Valencia, Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral, Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-oliveral, IES El Ravatxol Castellar-Oliveral, CEIP Castellar- Oliveral Castellar-Oliveral, Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-La Torre Valencia, Centre Privat FP Cf folgado Valencia, CEE PÚB. Rosa Llácer Castellar-Oliveral, Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes Castellar-Oliveral y Escola Privada de Música Sedajazz Valencia.
Protección Civil de Cataluña también envía un mensaje de alerta a móviles ubicados en zonas afectadas
La Protección Civil en Cataluña también ha pedido "extremar la preocupación por la previsión de fuertes lluvias", especialmente en la zona del Ebro. Los móviles ubicados en el Baix Ebre, Montsià y en Terra Alta ya han recibido este mediodía un aviso al móvil.
La Generalitat valenciana celebra en diez minutos una primera reunión de coordinación de emergencias
Emergencias de la Generalitat valenciana ha convocado para las 16:00 horas de esta tarde una reunión de coordinación de los organismos e instituciones competentes en materia de emergencias y seguridad para abordar el aviso rojo por fuertes lluvias establecido por AEMET para este lunes en el litoral norte de Castellón y en toda la provincia de Valencia .
Según ha explicado la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, la reunión establecerá medidas de coordinación de trabajos para tomar las medidas adecuadas para hacer frente a este nuevo episodio de fuertes lluvias, que podrían llegar a 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas.
También se determinará la forma de informar a la población de estas medidas, y las recomendadas para su autoprotección, ha señalado.
Según ha detallado, a la reunión se ha convocado a los servicios de Bomberos de la Comunitat Valenciana, la Delegación del Gobierno en la Comunitat la Agencia Estatal de Meteorología, las Confederaciones Hidrográficas, Emergencias de la Generalitat, bomberos forestales, responsables de Carreteras, Sanidad y Educación, entre otros.
La Generalitat valenciana envía un mensaje de alerta a los móviles en zonas afectadas
En estos momentos, la Generalitat valenciana ya ha enviado un mensaje de emergencia a los móviles de las zonas afectadas por el aviso rojo de la AEMET emitido este mediodía: litoral norte de Castellón y litoral de Valencia.
"Se solicita máxima precaución ante estos avisos, cuyo inicio está previsto a partir de las 20:00 del 28/09/25 horas en el litoral norte de Castellón y las 4:00 horas de la madrugada del 29/09/25 en el litoral de Valencia". Puedes leer aquí la noticia completa.
Lea la información completa, aquí.
Las zonas afectadas por el aviso rojo
La AEMET ha activado avisos rojos para esta tarde a partir de las 20:00 horas en el sur de Cataluña y en el norte de la Comunidad Valenciana. Los avisos afectan en concreto al litoral sur y al prelitoral de Tarragona en el caso catalán, y al norte de Castellón en el caso valenciano.
