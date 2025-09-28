Última hora de las lluvias torrenciales en España, en directo: la AEMET avisa de peligro de DANA en Valencia y Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido "mucha precaución" este domingo ante las fuertes lluvias previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha activado una alerta roja (riesgo extremo) en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

"Sigamos en todo momento las indicaciones de Protección Civil y los servicios de emergencia", ha escrito Sánchez en la red social X.

La AEMET ha avisado de que existe "peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia en la tarde-noche del domingo y el lunes", pues se esperan acumulaciones de lluvia que podrían superar los 200-250 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio de precipitaciones, que durará hasta el martes.