Una estrella de 'Dune' insinúa cuándo terminará el rodaje de la nueva entrega

Un miembro del reparto de Dune: Parte Tres podría haber insinuado cuándo terminará el rodaje. Tras el éxito de crítica y el buen rendimiento en taquilla de la adaptación que Denis Villeneuve hizo de la novela original de Frank Herbert, el visionario director también se ocupará de llevar Dune Messiah al cine. Esta es la segunda novela de la saga principal, que continúa el legado de Paul Atreides y completará su trilogía en la gran pantalla.

Por otro lado, se sabe que el reparto de Dune: Parte Tres incluye el regreso de Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa o Josh Brolin. Entre los nuevos miembros del elenco se encuentran Robert Pattinson, quien según parece interpretará al villano Scytale, junto con Nakoa-Wolf Momoa como Leto II Atreides e Ida Brooke como Ghanima Atreides.

Anya Taylor-Joy y posibles pistas sobre el rodaje

Tras el inicio del rodaje el mes pasado, Anya Taylor-Joy podría haber insinuado cuándo finalizará. En una entrevista con Interview, la actriz sugirió que Dune: Parte Tres podría completar su producción a finales de año. Ella misma fue quien afirmó que estará en Oriente Medio hasta finales de año antes de regresar a Londres para su próximo proyecto.

"Estaré en Oriente Medio hasta finales de año y luego volveré a Londres para mi próximo espectáculo", decía. Aunque es posible que Dune 3 termine de rodarse a finales de año, aún existen ciertas incertidumbres sobre la participación de Anya Taylor-Joy en el filme. Por lo que se sabe, Anya Taylor-Joy no forma parte del reparto confirmado, así que es posible que esté rodando algo más en Oriente Medio.

Como bien sabrás, la actriz hizo un cameo en Dune: Parte Dos como Alia Atreides. Por eso, se espera que regrese con un papel más importante en esta nueva entrega de la franquicia de ciencia ficción. Aun así, es posible que solo Anya Taylor-Joy termine de rodar sus propias escenas para finales de año. Esto significa que la producción de Dune: Parte Tres podría continuar después. En cualquier caso, esta información es una señal positiva tanto para la posibilidad de que Anya Taylor-Joy pueda volver como Alia Atreides como para la finalización del rodaje. El estreno de Dune: Parte Tres se espera para finales de 2026.